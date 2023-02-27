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27/02/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：建系統金融體系支持住房租賃市場

　　《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
「ＧＤＰ萬億元城市」穩增長路徑明晰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，隨著西安、成都等城市相繼召開２０２３年兩會，２４個「ＧＤＰ萬億元城市」全部召開
了兩會，明確了今年的經濟增長目標，聚焦促消費、抓項目、發展數字經濟三大領域，推出一系
列政策舉措，提振發展信心，穩定經濟增長。
　
人民幣匯率彈性增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期人民幣匯率迎來回調。上周五，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別跌破６﹒９６元、
６﹒９８元關口，創今年以來新低。專家分析，市場對美聯儲加息幅度放緩預期有所減弱，帶來
美元指數階段性走強，人民幣匯率近期有所承壓。
　
熱門產品搶手，旅遊消費人氣高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２月６日，國內出境遊按下重啟鍵。一時間，熱門產品搶手，旅遊消費熱度「狂飆」。北京、上
海等地多國使領館簽證中心都「人氣爆棚」。有機構預計，２０２３年全年出入境旅遊遊客人數
有望超過９０００萬人次，按年翻番。
　
　
《上海證券報》
　
滬市民企借力資本煥生機
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
擴產研發忙，發展勢頭強。近期不少滬市民企紛紛發布經營數據、對外投資、合同中標等相關公
告。部分此前面臨暫時性壓力或存在風險的公司也盼來「柳暗花明」，重展生機與暖意。
　
多管齊下推進河北資本市場高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，河北證監局局長童衛華在接受專訪表示，「河北證監局將緊緊圍繞建設中國特色現代資本
市場這一系統工程，加快適應全面註冊制後資本市場的生態變化，奮力推進河北資本市場高質量
發展。」
　
全面註冊制促使企業和市場進一步轉向「自由戀愛」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
華夏基金總經理李一梅表示，全面註冊制促使企業和資本市場的關係，從「相親」模式轉向「自
由戀愛」模式，並進一步打通融資端到投資端的傳導路徑，給公募基金發展提供了沃土。
　
　
《證券時報》
　
拓展協同發展深度廣度，美好藍圖加速繪就
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２月２６日是京津冀協同發展戰略提出九周年。戰略實施九年來，北京「大城市病」的突出問題
得到緩解，區域一體化交通網絡基本形成，承接北京非首都功能疏解取得新突破。２０２２年，
京津冀地區生產總值合計１０萬億元人民幣，是２０１３年的１﹒８倍。
　
「製造業當家」下的東莞：頭等任務抓實體經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２３年的東莞，一派熱鬧景象。在各個工業園區、廠房之中，工人們正加班加點奮力生產；
在各個重大項目建設工地上，一座座新廠房正拔地而起；在一個個實驗室中，新的技術、科學突
破正在實現……
　
建立系統性金融體系，支持住房租賃市場提速發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，人行、銀保監會對金融支持住房租賃市場發展的１７條措施徵求意見，其中要求，重點支
持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，建立健全住房租賃金融支持體系。可以預見，
隨著一系列措施的落地，住房租賃市場發展有望提速。（ｌｃ）

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