【兩會在即】二中全會：審議機構改革方案和國家機構領導名單等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全
體會議２６日下午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告
。全會將審議黨和國家機構改革方案（草案）、中央政治局擬向十四屆全國人大一次會議推薦的
國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建
議名單。
二中全會２月２６日至２８日在北京召開。
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