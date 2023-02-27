【恒大困局】恒大地產再被執行１１億，累計被執行２７３億

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，恒大地產集團有限公司再新增６則
被執行人信息，執行標的合計逾１１億元人民幣，被執行人還包括多個恒大地產集團旗下公司。
目前，恒大地產集團有限公司被執行總金額已超２７３億人民幣。（ｃｔ）
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