【恒大困局】恒大地產再被執行１１億，累計被執行２７３億

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，恒大地產集團有限公司再新增６則

被執行人信息，執行標的合計逾１１億元人民幣，被執行人還包括多個恒大地產集團旗下公司。

目前，恒大地產集團有限公司被執行總金額已超２７３億人民幣。（ｃｔ）

