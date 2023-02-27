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27/02/2023 16:03

【數據前瞻】機構：２月中國官方製造業ＰＭＩ料升至５０﹒５

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局將於星期三（３月１日）公布官方製造業採購經理
人指數（ＰＭＩ）。據《路透》綜合２２９家分析機構的預估中值顯示，內地２月官方製造業
ＰＭＩ料續升至５０﹒５，連續兩個月位於榮枯線上方；另據１６家機構預估中值顯示，財新２
月中國製造業ＰＭＩ料升至５０﹒２。
　　中國重新開放政策疊加今年春節較往年提前等因素，內地復工復產情況持續改善，地產銷售
、工業生產、地產基建復工的明顯推進，反映出國內經濟景氣度明顯回升。野村證券在報告中稱
，新冠疫情後的經濟復甦似乎在過去一周加快了步伐。
　　廣發證券宏觀團隊援引高頻數據稱，２月多數行業開工率以回升為主。全國２４７家高爐開
工率均值回升至７９﹒１％，同比去年均值回升８﹒７個百分點；２月前兩周發電量、耗煤量增
速升至近一年以來高位區間。
　　國金證券首席經濟學家趙偉稱：「招工需求變動映射當前場景修復相關活動先行，新興產業
、產業升級相關生產好於傳統投資活動的經濟主線。」他並表示，截至２月，作為直接映射工業
生產招工需求的兩大崗位，全國技術崗位招工需求同比提升２４﹒１％；相較之下，生產製造崗
位招工需求同比回落６﹒９％。（ｄｗ）

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