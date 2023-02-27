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27/02/2023 08:48

【俄烏開戰】美國擴大制裁俄羅斯，八家中國實體入美商務部黑名單

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業
與安全局周五（２４日）宣布，將８家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中５家位於中
國內地和香港，另有３家為中國企業在歐洲的子公司。美國政府指有信息表明這些實體對俄羅斯
軍隊或國防工業基礎做出了重大貢獻，違背美國國家安全和外交政策利益。
　　位於中國的公司有５家：北京天泰科技發展有限公司、澳凱電子科技有限公司、北京雲澤科
技有限公司、北京和德宇航技術有限公司、天儀研究院。
　　此外被制裁的中資公司還有：北京和德宇航技術有限公司荷蘭子公司、北京和德宇航技術有
限公司法國子公司、天儀研究院盧森堡子公司。
　　另一則公告則將７６個實體加入同一清單，不過其中不涉及中國。美國先前已將接近８０家
涉及俄羅斯「國防產業與戰爭行動」的俄國企業列入制裁。
　
＊沙利文：中國若對俄提供致命武器，將付出代價＊
　
　　美國再次警告中國，不要為俄羅斯侵略烏克蘭的行動提供致命武器。白宮國家安全顧問沙利
文接受有線新聞網絡（ＣＮＮ）訪問時說，北京仍未決定會否軍援俄國，但警告如果中方決定這
樣做，將付出實際代價。
　　沙利文另外在美國廣播公司（ＡＢＣ）節目中說，中國還沒有採取行動對俄國提供軍援，但
是還沒有放棄這個選項。（ｊｔ）

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