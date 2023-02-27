【聚焦人幣】官媒：結匯需求走軟等因素，人幣承壓呈雙向波動態勢

《經濟通通訊社２７日專訊》近期人民幣匯率大幅回調。２月２４日，在岸、離岸人民幣兌

美元匯率分別跌破６﹒９６元、６﹒９８元關口，創今年以來新低。今日，人民幣兌一美元中間

價報６﹒９５７２，大跌６３０點子，創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降幅創

２０２２年５月６日以來最大。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開１４８點子，

報６﹒９５９０，暫創２０２２年１２月２９日以來近２個月新低。

官媒《中證報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟分析，市場對美國聯

儲局加息幅度放緩預期有所減弱，帶來美元指數階段性走強，疊加春節假期後結匯需求走軟等因

素，人民幣匯率近期有所承壓。隨著穩經濟綜合措施持續顯效，國內經濟基本面加快恢復向好，

人民幣匯率整體呈雙向波動態勢，彈性不斷增強，將在合理均衡水平上保持基本穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人民幣兌美元匯率雖有所回落，但兌一籃子貨

幣匯率反彈走高。人民幣兌美元匯率有所回落，但仍屬於強勢貨幣。人民幣對其他國家貨幣的匯

率還是有所升值，並且自２月以來人民幣匯率整體呈雙向波動態勢，彈性增強，走勢平穩。

（ｊｔ）

