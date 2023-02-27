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即市新聞

27/02/2023 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收跌２０３點曾穿６﹒９７關，創近２個月低

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４８點子後，
跌幅一度擴大至６﹒９７３９，連失６﹒９５、６﹒９６及６﹒９７關口，午後跌勢持續，收盤
報６﹒９６４５，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０３點子，創２０２２年１２月２９日以
來近２個月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現回升１０點子，報６﹒９８１０，盤初跌至６﹒９８３０，
觸及２０２２年１２月２９日以來新低。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７２，較上個交易日跌６３０點子，
創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降幅創２０２２年５月６日以來最大；上個交易
日報６﹒８９４２。
　
＊分析：短期人民幣或考驗７關口＊
　
　　市場人士稱，美國近期公布的一系列偏強經濟數據，不斷強化美國聯儲局將更長時間維持高
利率的預期，美元指數也重返１０５關口觸及七周高位；由於市場預期不斷修正，加上地緣緊張
局勢加劇，且內地缺乏支撐人民幣反彈的數據，短期人民幣可能考驗７關口。
　　中金公司外匯團隊最新周度展望稱，總體來看美國公布的經濟數據或依舊強勁，給美元或依
舊帶去支撐力量，本周或仍為強美元環境。隨著市場對聯儲局後續加息的定價較為充分，美指短
期反彈的勢頭或將有所降溫。對於人民幣匯率而言，在經歷了２月份的回調之後，部分結匯需求
可能會選擇在６﹒９５－７﹒０之間入場，這或成為平衡市場供求的新力量。（ｊｔ）

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