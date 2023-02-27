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27/02/2023 09:21

【人行操作】人行３３６０億逆回購利率持平，淨投放６６０億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進３３６０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有２７００億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放６６０億
元。
　　公開市場本周共１４９００億元逆回購到期，周一到周五逆回購到期規模分別為２７００億
、１５００億、３０００億、３０００億和４７００億元。（ｃａ）

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