【ＡＩ熱潮】字節、美團、百度紛紛推出ＡＩ產品

《經濟通通訊社２７日專訊》字節、美團（０３６９０）、百度（０９８８８）在近期紛紛

推出自己的ＡＩ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，人工智能）產品，字節

在今日頭條內推出ＡＩ繪畫，並將測試已久的ＡＩ作曲工具「海綿樂隊」正式在抖音內推廣，而

美團則在主ＡＰＰ中推出了美團ＡＩ繪畫，百度推出了ＡＩ社交產品「小侃星球」，打造ＡＩ虛

擬聊天社區。大廠們紛至沓來，加速了ＡＩ在Ｃ端的落地。（ｃａ）

