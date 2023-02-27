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27/02/2023 14:26

【ＡＩ熱潮】騰訊針對ＣｈａｔＧＰＴ對話式產品成立「混元助手」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）針對類ＣｈａｔＧＰＴ對話式產品成立「
混元助手」（ＨｕｎｙｕａｎＡｉｄｅ）項目組，項目組將聯合騰訊內部多方團隊構建大參數語
言模型，目標是「通過性能穩定的強化學習算法訓練，完善騰訊智能助手工具，打造騰訊智能大
助手，並能成為國內的業界標桿」。
　　「混元助手」項目組Ｏｗｎｅｒ為張正友，ＰＭ分別為俞棟、王迪、劉田。（ｃａ）

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