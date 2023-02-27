【新冠感染】日媒：日本３月１日起將放寬自中國入境旅客檢疫措施

《經濟通通訊社２７日專訊》據東京廣播公司報道，消息人士透露，日本政府基本敲定，將

從３月１日起放寬對自中國入境旅客的檢疫措施。

報道稱，目前日本的措施要求所有來自中國的旅客出示新冠病毒檢測陰性證明，旅客抵達時

也會進行檢測。在放寬檢疫措施後，落地檢的對象將從全部旅客變為抽檢。

日本去年底宣布要求從內地入境旅客抵境後檢測，並限制航班班次及降落機場等，中國及後

暫停審發日本公民赴華普通簽證。日本駐華使館早前宣布恢復審發中國公民赴日簽證，中方亦已

恢復審發日本公民來華簽證。（ｃａ）

