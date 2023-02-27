《融天納地－溫天納》內房市場迎來轉接點

《融天納地》自內地房地產因城施策放鬆後，各地紛紛調整貸款規則。參考不同地區的報告

，江蘇揚州出台了支持購房的八大措施，階段性下調了首套住房商業性個人住房貸款利率的下限

，而南寧將房貸年齡延長至８０歲，廣州的房貸借款人最高年限則放寬至８５歲。山東省、河南

省、安徽省、四川省四省提出支持有條件的城市開展商品房現售試點，吉林住房公積金最高貸款

額提至７０萬元，存量房房齡延長至３０年。各地新出台的政策主要是為了促進內地房地產市場

平穩健康發展，同步提振需求端購買意願，刺激行業氣氛改善。



不難見到，房地產領域的平穩政策尤其重要，早前，中國證監會啟動了不動產私募投資基金

試點工作，明顯有利於補充流動性，優化資產負債表，促進內地房地產市場盤活存量，加快投資

建設的步伐。其後，中國證監會發布並施行《首次公開發行股票註冊管理辦法》，全面註冊制的

實施象徵著將選擇權交予市場，當然這亦不代表國家將放鬆質量要求，未來市場變化及待調整情

況則有待持續觀測。



截至本月２０日，全國３１個省份公布了預算報告，多省披露專項債的投資拉動情況，觀察

全國趨勢，財政部下達今年新增地方政府專項債務限額，為人民幣２﹒１９萬億元，為歷史新高

，預計今年基建投資有望維持較高增長速度。在上周，中共中央政治局就加強基礎研究進行第三

次集體學習，強調加強基礎研究，建設世界科技強國，從財政支持、設備保障、人才培育、國際

合作四個方面做出部署。同日，中共中央政治局決定２月２６日至２８日在北京召開中國共產黨

第二十屆中央委員會第二次全體會議，提出八個重點關注方面，形成共促高質量發展合力，投資

市場需要密切注視。會議前，財政部發布在全國財政工作會議上的講話，重點關注基礎設施建設

、科技創新和風險防範化解三方面，鄉村振興、數字經濟、戰略性新興產業等領域或迎新的機會

。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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