《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｂｕｂｂｌｅ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ

《缸邊隨筆》今天文題用了個英文詞，因為我不知怎譯過來中文。



Ｄｏｔ－Ｃｏｍ爆破前後的走勢，有個對稱（Ｓｙｍｍｅｔｒｙ），類似的爆破對稱走勢，

市場上時有發生，用時由６個月至６年不等，看爆破的泡可以吹得多長久。你叫Ｂｕｂｂｌｅ

Ｓｙｍｍｅｔｒｙ是爆破對稱走勢，總是欠了那個：



南柯一夢



的深意。



２０００年的Ｄｏｔ－Ｃｏｍ（科網）爆破，夢得真懵，連當時的美儲局局長格蘭斯班也稱

這個Ｄｏｔ－Ｃｏｍ是大大提升了美國的生產效率（Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ）。科網科技，

的確長遠言，會提升生產效率，但同樣一碌竹也可以提升生產效率，因為一碌竹可用作為擔挑，

可以一次過兩頭挑起兩袋貨物，較一個人雙手只能抱起一袋貨物，其搬貨能力提升了一倍。但也

就只是提升了一倍，如要搬多過兩袋貨物，就要用起重機、拖拉機、貨車、輪船、飛機等。



不同的搬運工具、手段，可以提升不同程度的生產效率（以搬貨計），但如市場對之夢幻過

度，炒過了頭，到南柯夢醒，炒過度的投資者就會被打臉。要輸、要沽出，故炒過了頭的那一截

，要嘔回出來，這就是Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ的成由。



當前的標普５００也似在重蹈Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ的路。至於會否跌回去

２０２０年水平（即要跌４５％，以目前水平計還要跌多２５％，今年可達標）還是跌回去

２０１７年水平（即要跌５５％，以目前水平計，還要跌多３５％，要２０２４年才達標），這

個下跌，不會一蹴而就，而是時不時有些誘人的Ｖ彈，但如要走完個Ｂｕｂｂｌｅ

Ｓｙｍｍｅｔｒｙ，則每次Ｖ彈都會來個更深的下跌。一直彈下、跌下，跌到投資者失失慌，「

紅」心盡失，掛白旗死心為止。那時，才是南柯夢醒，要等下次之夢了。



筆者上周三（２月２２日）有文「三月股災」？是之前一日周二（２月２１日）下午５時許

成文，當晚美股就真災了幾百點，標普５００跌至近４０００點，之後一兩天，Ｖ彈了少許，當

不少投資者滿心歡喜，以為這次Ｖ彈會收復日前所跌的失地時，上周五（２４日），美股又跌幾

百點，今次至執筆時，標普５００就跌穿４０００點，下見３９５６，至於收市會否會企上

４０００點（編按：上周五收報３９７０點），又或今晚（周一，２月２７日）會否重上

４０００點，已不重要，因為夢幻美股投資者的夢正在醒。



是甚麼刺醒了美股投資者的南柯夢？是：息。



息與股是對冤家，息升便股跌，息跌便股升，息與股是不可能共榮的。息低即錢平，亦會多

。於是：息平，錢多，人傻，股升。



但到息高，即錢貴，亦會少，於是：



息貴，錢少，人呆，市立。



２０２２年，環球股跌，獨美股尚好，到２０２３年１、２月，餓股的美股民便瘋狂入市，

每日流入股市的錢越１５億美元，是近年的歷史高紀錄，美股股民入市瘋狂是因為最近有

ＣｈａｔＧＰＴ之風（瘋），不少沾上邊的股，動轍倍升，帶動炒風熾熱。



Ｎ年下來，美國股民的炒技亦進步了，他們不在乎長綫投資的天長地久，只在乎短線炒個夠

，用上泥鯭食餌法，叮叮下。此中，不少股市泥鯭可以叮到啖食，但如市場波動大，泥鯭客就會

為餌（利）而亡。上周四（２３日）的散戶買賣變化。



一開市，美投資者都買短期的認購期權，而之前買了認沽期權則在冚倉。到美儲局公布其兩

周前議息會議之鷹紀要時，市場立反艇，這種條件反射式的左竄右竄，會帶來大波動，一有差池

會帶來災。



今次標普的Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ其成因是美息幾近零而起，隨著美息回升，如

息回升至２０２０年２０１７年水平時，美股應處何水平？上周五美２年期債息一度上見４﹒８

厘，是２００７年以來的最高水平。美息還會升多少？難說，因為美儲局如不搬龍門，硬堅持，

硬要將美通脹壓回至２％（這個又是另個發夢水平），則美股會在不斷的下跌。而上周美股則是

近兩個月以來表現最差的一周，看來美股的Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ是愈來愈可成真了

。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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