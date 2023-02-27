【新冠感染】消息：本港最快３月上旬調整口罩令

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門今日起室外毋須戴口罩，但公共交通工具、醫療機構和院

舍等地方仍須佩戴。據本港媒體引述消息報道，香港政府最快３月上旬調整口罩令，不排除一併

取消戶外及室內口罩令，但醫院和院舍仍須維持佩戴。政府專家顧問亦認為最快下周，本港已有

條件取消室外口罩令。



＊劉宇隆：香港撤令宜快不宜慢＊



政府專家顧問兼港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅建議，在３月上旬撤銷戶外口罩令、４

月初一併取消戶內要求，但強烈建議醫院、診所、安老院舍仍要戴。

另一政府專家顧問劉宇隆亦建議，盡快分階段撤銷口罩令，「澳門都解除，香港真是宜快不

宜慢」。他指，如無任何異常，過一、兩周、即３月中下旬，學校、室內地方可以不用強制戴口

罩，但建議屆時院舍、深切治療部等，多高危人士的地方仍要戴口罩，如市民乘公共交通，尤其

是港鐵，可考慮自覺地佩戴。

港大學者薛達表示，本港是全球僅餘維持口罩令的地區，認為在高混合免疫屏障下，口罩成

效已很低，建議交由公眾自行決定佩戴與否。

財政司司長陳茂波上周五（２４日）出席電台節目時表示，港府正爭取今季前解除口罩令，

正不斷評估社區健康風險。

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨（２６日）宣布，近兩個月來疫情持續平穩，參考世界各

地防控經驗，今日起調整要求佩戴口罩的措施，在一般情況下，室外不用佩戴口罩。（ｃｌ）

