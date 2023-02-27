【新冠感染】澳門大部分博企員工冀賭場內維持戴口罩措施

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門政府宣布今日起撤戶外口罩令。澳門媒體報道，消息一出

，已有博企發布內部通告，將根據澳門政府最新《預防新冠病毒感有關佩戴口罩的要求》指引，

調整員工佩戴口罩的要求，要求員工在進入員工診所、搭乘員工巴士和身體不適的情況下，必須

繼續佩戴口罩，而其他情況下，員工可自行選擇是否佩戴口罩，相信其他博企亦會陸續釋出相關

指引。

澳門博彩力量協會主席劉家榮表示，賭場內空間狹窄，且人流眾多，不利於空氣流通，而傳

染疾病傳播速度快，佩戴口罩能保障員工安全和健康。雖然現時未有任何消息指可放寬賭場內部

的口罩措施，但有員工擔心博企為配合政府政策而要求員工不必佩戴口罩上班。他指出，現時雖

放寬疫措，但疫情並未真正消失，經溝通後了解到，大部份博企員工希望賭場內能維持佩戴口罩

的措施。



＊多數學生仍戴口罩返校＊



另外，在新口罩令下，在一般情況下，非高等教育學校師生在上課或進行活動時不需佩戴口

罩。澳門街上所見，大部分學生都有戴口罩，並在討論有關措施，普遍認為戴口罩有助阻隔病菌

，減低感染風險；亦有學生認為部分場合需要佩戴口罩，「時戴時脫」 會感到不方便，故寧可

戴上，一勞永逸。（ｃｌ）



