【國際要聞】英國副首相表示北愛爾蘭協議可能在幾天之內達成

《經濟通通訊社２７日專訊》英國副首相藍韜文表示，未來幾天可能會與歐盟就北愛爾蘭的
貿易壁壘達成協議。
他表示，希望在幾天內，而不是幾周內才會有好消息，雙方目前處於即將達成協議的位置。
英國首相辛偉誠之前表示，他有決心會達成協議，但英國不會簽署無法解決問題的協議。
（ｒｃ）
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