【外圍經濟】諾基亞重新設計標誌，希望改變形象

《經濟通通訊社２７日專訊》芬蘭５Ｇ設備製造商諾基亞重新設計標誌，意圖向市場宣示公
司已經不再是一家賣手機的公司。
行政總裁Ｐｅｋｋａ Ｌｕｎｄｍａｒｋ表示，在大多數人的心目中，諾基亞仍然是手機品
牌，但這已經不再是事實，諾基亞現在是專注於網絡和工業數碼化的品牌。
他進一步表示，諾基亞將專注於增加公司為無線服務供應商提供網絡設備業務的市場份額。
諾基亞現在已經可以在不犧牲利潤率的情況下奪取市場份額。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】拜登:不認為中國會向俄羅斯提供大量軍援
|國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】美國擴大制裁俄羅斯，八家中國實體入美商務部黑名單
|大行報告27/02/2023
【大行炒D乜】大行點評港交所、海底撈 一表盡掌握
|財經熱話27/02/2023
【首度減價】比亞迪減價非拖累股價主因 股神沽貨陰霾仍纏身！
|香港要聞27/02/2023
【新冠感染】消息：本港最快3月上旬調整口罩令
|開市Good Morning27/02/2023
溫傑：料恒指3月先低後高 憧憬兩會後推新政托市
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰