【外圍經濟】諾基亞重新設計標誌，希望改變形象

《經濟通通訊社２７日專訊》芬蘭５Ｇ設備製造商諾基亞重新設計標誌，意圖向市場宣示公

司已經不再是一家賣手機的公司。

行政總裁Ｐｅｋｋａ Ｌｕｎｄｍａｒｋ表示，在大多數人的心目中，諾基亞仍然是手機品

牌，但這已經不再是事實，諾基亞現在是專注於網絡和工業數碼化的品牌。

他進一步表示，諾基亞將專注於增加公司為無線服務供應商提供網絡設備業務的市場份額。

諾基亞現在已經可以在不犧牲利潤率的情況下奪取市場份額。（ｒｃ）

