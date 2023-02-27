【外圍經濟】美國前財長薩默斯指應收緊俄羅斯能源價格上限

《經濟通通訊社２７日專訊》美國前財政部長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ

Ｓｕｍｍｅｒｓ）表示，作為對戰爭制裁的一部分，俄羅斯能源的價格上限應該收緊。

薩默斯在受訪時表示，對俄羅斯的經濟制裁並沒有真正造成嚴重的影響，因為中國、印度

和土耳其等國沒有加入。

他進一步表示，應該沒收俄羅斯國有資產，並將資產用於重建烏克蘭。（ｒｃ）

