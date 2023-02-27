【企業盈警】天津港發展（０３３８２）料去年純利跌最多７０％

《經濟通通訊社２７日專訊》天津港發展（０３３８２）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度溢利下降約６０％至７０％，至介乎約２﹒７７億至３﹒６９億元。

該集團指，純利下降主因去年人民幣兌港元貶值使所持港元負債產生匯兌虧損，２０２１年

則錄得匯兌收益，以及於２０２１年出售一間附屬公司之權益所錄得一次性收益，而去年並無同

類型的出售事宜。

該集團將於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

