《國企紅籌》京東方精電（７１０）納恒生綜指，符港股通交易資格

《經濟通通訊社２７日專訊》京東方精電（００７１０）公布，已被恒生指數有限公司選定

並獲納入８個指數系列成分股，自３月１３日起生效，其中獲納入恒生綜合指數將使該集團股票

有資格在港股通交易。

該集團指，股份獲納入有關指數系列表明資本市場對業績、價值及增長前景的認可，相信，

有助於擴大股東基礎和增加股份的交易流動性。（ｗｈ）

