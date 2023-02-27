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27/02/2023 07:51

《國企紅籌》京東方精電（７１０）納恒生綜指，符港股通交易資格

　　《經濟通通訊社２７日專訊》京東方精電（００７１０）公布，已被恒生指數有限公司選定
並獲納入８個指數系列成分股，自３月１３日起生效，其中獲納入恒生綜合指數將使該集團股票
有資格在港股通交易。
　　該集團指，股份獲納入有關指數系列表明資本市場對業績、價值及增長前景的認可，相信，
有助於擴大股東基礎和增加股份的交易流動性。（ｗｈ）

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