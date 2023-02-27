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27/02/2023 07:51

【企業盈警】中國金茂（８１７）料去年公平值前純利跌最多８５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國金茂（００８１７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度未包含投資物業公平值收益的純利同比下降７０％至８５％。
　　該集團指，有關純利同比下降主因部分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物
業、持作出售物業減值所致。
　　該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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