【企業盈警】中國金茂（８１７）料去年公平值前純利跌最多８５％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國金茂（００８１７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度未包含投資物業公平值收益的純利同比下降７０％至８５％。

該集團指，有關純利同比下降主因部分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物

業、持作出售物業減值所致。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

