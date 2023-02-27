《日入而息》中電去年少賺８９％，港１月出口跌３６﹒７％遜預期

《今天重點》

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中電（００００２）去年盈利９﹒２４億元，跌８９％，第四期中期息１﹒２１元；澳洲業務去

年營運虧損５２﹒７億元，料營運表現將可提升；去年香港電力業務營運盈利升３﹒２％，售電

量微降１﹒５％；中電指澳洲業務上半年仍面對挑戰，尋求夥伴或合資形式營運；中電：若能源

價格續回落，燃料費有望未來數月下調

理想汽車（０２０１５）去年經調整盈利按年跌９７％

信義能源（０３８６８）去年純利跌２１﹒２％至９﹒７億元，派末期息７﹒４仙

信義光能（００９６８）去年純利跌２２％至３８﹒２億元，派息１０仙

騰訊（００７００）針對ＣｈａｔＧＰＴ對話式產品成立「混元助手」

九方財富（０９６３６）明起招股，入場費９４８５元；九方財富：自媒體客戶佔比約８６％，

獲客成本或下降

本港出口貨值連跌九個月，１月跌幅擴至３６﹒７％遜預期

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《即日市況》

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恒指低收６６點報１９９４３，海底撈逆市飆１４％，中聯通跌４％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２８％四連跌，地緣局勢趨緊人民幣跌

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《美元匯價》

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美匯指數突破１０５，非美仍尋底

歐元最新報１﹒０５４８╱５２，日圓最新報１３６﹒３９╱４０

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《公司業績》

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中電（００００２）去年盈利９﹒２４億元，跌８９％，第四期中期息１﹒２１元；澳洲業務去

年營運虧損５２﹒７億元，料營運表現將可提升；去年香港電力業務營運盈利升３﹒２％，售電

量微降１﹒５％

時代集團（０１０２３）中期多賺１４﹒９倍至１﹒１億元，派息４仙

世界華文媒體（００６８５）第三季度純利跌５０％至８３﹒５萬美元

時計寶（０２０３３）中期盈轉虧蝕４４９０萬元，不派息

時代電氣（０３８９８）去年純利升２７％至２６億元人民幣

綠色能源科技（００９７９）中期虧損收窄至９４７萬元，不派息

秀商時代控股（０１８４９）中期純利跌６４％至１６０﹒８萬坡元，不派息

信義能源（０３８６８）去年純利跌２１﹒２％至９﹒７億元，派末期息７﹒４仙

信義光能（００９６８）去年純利跌２２％至３８﹒２億元，派息１０仙

理想汽車（０２０１５）去年經調整盈利按年跌９７％

兗煤澳大利亞（０３６６８）去年純利升３﹒５倍至３５﹒９億澳元，息０﹒７澳元

易鑫（０２８５８）去年盈利大升１１﹒８倍，連特別息派３﹒２５仙

江南布衣（０３３０６）中期純利跌１６％至３﹒７億元人民幣，派息３０港仙

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《公司資訊》

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黃河實業（００３１８）恢復公眾持股量

陳唱國際（００６９３）委任陳翠玲為非執行董事

京東（０９６１８）Ａｐｐ升級版本確認百億補貼將於「３８節」上線

比亞迪（０１２１１）網傳降價為地區經銷商促銷，非官方行為

蔚來（０９８６６）回應合肥工廠停產數日：準備導入新平台車型

字節、美團、百度紛紛推出ＡＩ產品

騰訊（００７００）針對ＣｈａｔＧＰＴ對話式產品成立「混元助手」

中電（００００２）澳洲業務上半年仍面對挑戰，尋求夥伴或合資形式營運

傳匯控（００００５）正物色英國新總部選址，面積或較現時減半；匯豐推出信用額國際配對服

務，支援客戶對環球銀行服務需求

傳螞蟻集團正考慮減持印度金融科技公司Ｐａｙｔｍ，不涉政治原因

渣打（０２８８８）北向通流入內地市場有回暖跡象，料人民幣環球指數再創新高

九方財富（０９６３６）明起招股，入場費９４８５元

兗煤澳大利亞（０３６６８）去年可銷售證實儲量及可能煤炭儲量按年跌２２﹒８％

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《國企紅籌》

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傳中免（０１８８０）競投南韓仁川機場免稅店營運權

保利置業集團（００１１９）向一位少數股東提供貸款

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《神州民企》

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恒大地產再被執行１１億，累計被執行２７３億

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《中國要聞》

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機構表示２月中國官方製造業ＰＭＩ料升至５０﹒５

白俄羅斯總統明起訪華，外交部表示推動全方位合作發展

新版國家醫保藥品目錄將實施，新准入藥平均降價六成

美團啟動今年春季校園招聘，近百崗位逾４０００人

今年上海將加大力度推出一系列數據和算力平台

上海時隔１７年再發布就業促進條例，推進「大就業」

商湯大裝置ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ ＡＩ雲正式上線

深圳百億私募基金「全民通」涉非法集資，２０人被抓

工信部表示進一步提升移動互聯網應用服務能力

李克強考察發改委和財政部：經濟仍面風險，攻堅克難

人行報告指融資成本穩中有降，優質房企負債狀況改善；人行３３６０億逆回購利率持平，淨投

放６６０億

中證監表示境外上市保密檔案管理工作規定修訂發布；嚴厲打擊利用陰陽五行風水預測股市等行

為

日產汽車３月將在蘇州市測試自動駕駛出租車

李克強會見數學家丘成桐，強化基礎科學研究實現突破

上海將吸引智能網聯汽車相關頭部企業落戶上海；上海將延續實施新能源車置換補貼，促汽車消

費

譚耀宗稱港區人大中有人具備潛質接任全國人大常委

回應抗議醫保改革，醫保局表示改革從三方面帶來益處

保利置業表示網傳蘇州公司將收回３％房價優惠文件為假

內地２月樓市成交量環比大漲三成，二三線漲四成

北京召開商辦項目保交樓研討會，旭輝融創萬科等參加

中紀委刊文堅持風腐同查，對違規吃喝露頭就打

遼寧原副省長王大偉被提起公訴

財政部表示１月全國發行地方政府債券６４３５億元

華為余承東希望在操作系統賽道實現彎道超車

廣電總局部署加強短視頻管理，防範未成年人沉迷

中國人壽財險原業務總監費劍鋒被雙開

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《俄烏開戰》

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沙特外交大臣訪基輔援４億美元，倡和平解決俄烏危機

美國制裁涉援俄的中企，外交部表示強烈不滿和堅決反制

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《國際要聞》

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南韓完成薩德部署環評，美國核攻擊潛艇進駐釜山

英國副首相表示北愛爾蘭協議可能在幾天之內達成

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《外圍經濟》

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ＰＣＥ升幅超預期勢逼聯儲局加息，耶倫仍寄望軟著陸

南韓１月入境遊客按年增４３０﹒８％，港人高居第４

推特繼續裁員以節省開支，至少數十人被裁

日債投資者關注央行行長國會發言，日圓低位徘徊

日本央行新行長提名人植田和男稱寬鬆政策利大於弊

歐洲央行總裁拉加德認為３月加息０﹒５厘的理由充分

美國前財長薩默斯指應收緊俄羅斯能源價格上限

諾基亞重新設計標誌，希望改變形象

阿根廷有意改變與ＩＭＦ達成淨儲備４４０億美元目標

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《大國博弈》

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憂美國審查，紅杉資本擬減少投資中國科企

韓方稱台海穩定對韓有影響，中方表示內政不容他人置喙

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《其他消息》

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陳茂波稱目前不急於發債，視乎經濟、利率走勢等再決定；陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券

行政費降低

立法會延至下月討論國安案聘海外律師相關修例建議

澳門：１月份酒店入住率升至７１﹒２％

本港出口貨值連跌九個月，１月跌幅擴至３６﹒７％遜預期

港府拓中東商機輸星洲？丘應樺稱起跑落後唔一定追不上

深股通全日流出３億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日用近６億元，外資淨流出１９億

元

十大屋苑周末錄得２４宗成交，按周反彈６０％

外傭組織接通知須申報刑事紀錄，入境處其後指不包括外傭

宏利調查指約２╱３大灣區消費者願為危疾保障多花功夫

數碼港表示全速推動Ｗｅｂ３生態圈發展，加快中小企數碼轉型

「２０２２智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發６６個獎項

史秀美稱期待初創公司推更多ＡＩ服務及產品，令本港成為智慧城市

平安銀行香港分行獲頒保險代理機構牌照

證監會終身禁止大新銀行前客戶關係經理陳煒俊重投業界

通訊局勸諭奇妙電視及Ｖｉｕ ＴＶ嚴格遵守《電視節目守則》

陳百里稱可持續發展理念融入政策中，鼓勵企業引入智慧城市等元素

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《新冠感染》

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周三起公立醫院再放寬探訪安排，探訪人數不設上限

衛健委表示各地疫情處於零星散發狀態，未發現明顯反彈

何栢良稱本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令

日媒表示日本３月１日起將放寬自中國入境旅客檢疫措施

本周三起公院及院舍核酸檢測要求以快測取代

消息指本港最快３月上旬調整口罩令

澳門大部分博企員工冀賭場內維持戴口罩措施

美國能源部指新冠大流行可能源自中國實驗室泄漏

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