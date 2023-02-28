《國金頭條》市場消化聯儲局鷹派路線，特斯拉反彈帶動美股微升

《經濟通通訊社２８日專訊》投資者消化聯儲局可能更長時間維持緊縮政策的預期，且特斯

拉、蘋果等股價反彈，帶動美股周一（２７日）小幅回升。

道指上漲０﹒２％，報３２８８９﹒０９點。標普５００上漲０﹒３％，報３９８２﹒２４點。

納指上漲０﹒６％，報１１４６６﹒９８點。

市場分析指，在通脹並未放緩的情況下，投資者已重新調整對聯儲局政策路向的預測，目前

預計美國利率今年將在５﹒４厘見頂，而一個月前的預測約為５厘。

不過，特斯拉柏林超級工廠產能上升，股價大漲近５﹒５％，至２０７﹒６３美元，市值達

到６５０６﹒０２億美元，馬斯克重奪全球首富寶座。

紐約尾盤，美匯指數自７周高位回落，跌０﹒５３％，至１０４﹒６６。英國和歐盟就《北

愛議定書》達成協議，英鎊反彈１％， 報１﹒２０６美元。日本央行新行長提名人植田和男前

往國會接受第二輪問答，稱寬鬆貨幣政策利大於弊。美元兌日圓報１３６﹒２２。



＊黃金期貨６個交易日來首度上漲＊



黃金期貨６個交易日來首度上漲，紐約期金漲７﹒８美元，或０﹒４％，收每盎司

１８２４﹒９美元。受美國料進一步加息影響，原油３個交易日來首次下跌，紐約期油下跌６４

美仙，報每桶７５﹒６８美元。布蘭特期油下跌７１美仙，報每桶８２﹒４５美元。（ｊｆ）

