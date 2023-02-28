  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 12:24

《出旗制勝－麥穎儀》比亞迪（１２１１）受壓多日，逼近年初水平

　　《出旗制勝》上日（２７日）為期指結算日，恒指走勢反復，日內低位逼近１９８００點水
平，試探２５０天線，日內雖曾獲短暫承接輕微反彈，但未能站穩於２００００點關之上。今早
（２８日），恒指高開逾百點，再度上試２００００點水平，整體趨勢暫未脫離上月尾向下延伸
的短期下降通道。投資者如看好恒指，或可留意恒指牛５３９１５，收回價１９７５０點，槓桿
比率４７﹒７倍，換股比率１００００兌１，２０２３年７月２８日到期；如看淡，或可留意恒
指熊５４２４７，收回價２０５００點，槓桿比率４０﹒１倍，換股比率１００００兌１，
２０２４年１１月２８日到期。
　　先前傳出因材料問題，而遭日本取消銷售電動巴士的比亞迪（０１２１１），最新傳出降價
消息，雖然其後遭官方否認，指僅為經銷商促銷活動，不過周一股價表現仍落後大市，失守上周
整固多日的５０天線水平。今早進一步受壓，曾低見２１０元。投資者如看好比迪，或可留意比
迪牛６９５７３，收回價１９４元，槓桿比率８倍，換股比率５００兌１，２０２３年７月２８
日到期；如看淡，或可留意比迪沽２６６７８，行使價１６７﹒７８元，實際槓桿６﹒８倍，換
股比率１００兌１，２０２３年５月３０日到期。
　　近期股價偏弱的美團（０３６９０）上周１４天ＲＳＩ逼近超賣區，上日股價逆市反彈，今
早亦承接日前升勢進一步反彈，但暫仍未突破月初至今的１０天線阻力。消息面方面，美團無人
機配送服務通過民航局運行審定。投資者如看好美團，或可留意美團購２７０１６，行使價
１６０﹒１元，實際槓桿６﹒６倍，換股比率１００兌１，２０２３年５月３０日到期；如看淡
，或可留意美團沽２８８４０，行使價１２２﹒７８元，實際槓桿３﹒８倍，換股比率１００兌
１，２０２３年７月２８日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2023
比亞迪續受困降價消息創個半月低　理想績後獲大行唱好仍下挫
人氣文章財經熱話28/02/2023
《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署 莎莎恢復速度難敵成本急增
人氣文章財經熱話28/02/2023
【績後部署】信義光能腳騰騰　績後狂跌好頭痕！硅價回調望翻身
人氣文章國際動態28/02/2023
馬斯克重奪全球首富地位，正全力籌措AI機械人研發
人氣文章大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金