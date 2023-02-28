《出旗制勝－麥穎儀》比亞迪（１２１１）受壓多日，逼近年初水平

《出旗制勝》上日（２７日）為期指結算日，恒指走勢反復，日內低位逼近１９８００點水

平，試探２５０天線，日內雖曾獲短暫承接輕微反彈，但未能站穩於２００００點關之上。今早

（２８日），恒指高開逾百點，再度上試２００００點水平，整體趨勢暫未脫離上月尾向下延伸

的短期下降通道。投資者如看好恒指，或可留意恒指牛５３９１５，收回價１９７５０點，槓桿

比率４７﹒７倍，換股比率１００００兌１，２０２３年７月２８日到期；如看淡，或可留意恒

指熊５４２４７，收回價２０５００點，槓桿比率４０﹒１倍，換股比率１００００兌１，

２０２４年１１月２８日到期。

先前傳出因材料問題，而遭日本取消銷售電動巴士的比亞迪（０１２１１），最新傳出降價

消息，雖然其後遭官方否認，指僅為經銷商促銷活動，不過周一股價表現仍落後大市，失守上周

整固多日的５０天線水平。今早進一步受壓，曾低見２１０元。投資者如看好比迪，或可留意比

迪牛６９５７３，收回價１９４元，槓桿比率８倍，換股比率５００兌１，２０２３年７月２８

日到期；如看淡，或可留意比迪沽２６６７８，行使價１６７﹒７８元，實際槓桿６﹒８倍，換

股比率１００兌１，２０２３年５月３０日到期。

近期股價偏弱的美團（０３６９０）上周１４天ＲＳＩ逼近超賣區，上日股價逆市反彈，今

早亦承接日前升勢進一步反彈，但暫仍未突破月初至今的１０天線阻力。消息面方面，美團無人

機配送服務通過民航局運行審定。投資者如看好美團，或可留意美團購２７０１６，行使價

１６０﹒１元，實際槓桿６﹒６倍，換股比率１００兌１，２０２３年５月３０日到期；如看淡

，或可留意美團沽２８８４０，行使價１２２﹒７８元，實際槓桿３﹒８倍，換股比率１００兌

１，２０２３年７月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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