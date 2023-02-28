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28/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始加緊捕捉超短線加注造好的良機

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向好。昨天（２７日）港股２月份期貨、期權到期，雖然恒指最終依然
報跌收場，陰陽燭日線圖上錄得的為陽燭。指數再創近期跌浪新低，惟保歷加通道底部失而復得
。今天（２８日）大市於２月份場外股票期權到期日的表現料與昨天相若，但希望好友會更加振
作，令大市見底回升的現象變得明顯，投資者的應市信心逐漸回復，更多買盤支持市況轉跌為升

　　上周筆者展開了分批超短線造好博（ｂ）浪反彈的行動，現時仍有第三筆，即最後一筆注碼
尚未投入，正路而言，今天現貨市場收市後應會出現短期後市的啟示。究竟下月初港股能否如預
期般顯著回升，還是繼續下挫，本欄認為前者可能性較高。今天起，筆者會加票捕捉投入第三筆
注碼的良機，但這最後一筆注碼必須於勢頭不對時沽出走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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