  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 10:00

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》港ＥＴＦ市場極具優勢，瞄準中國獨特機遇

　　《ＥＴＦ解碼》隨著內地今年初重新開放，中國經濟復甦前景明朗化，亦為中國Ａ股市場加
添催化劑，促使外國投資者加快重新配置中國市場的步伐。
　　今年截至２月２４日，外資透過滬深港通北向交易淨買入Ａ股的規模上升至超過１，５３０
億元人民幣，較２０２２年全年淨流入（約９００億元人民幣）明顯大幅上升。在香港ＥＴＦ市
場，透過滬深港通北向交易的ＥＴＦ成交額亦持續強勁，年初至２月２４日，平均每日成交額達
到２﹒４億元人民幣，較去年７月４日納入後首六個月達６６７０萬元人民幣的平均每日成交額
上升逾兩倍；單日成交額更於１月１７日創下新高，達５﹒３億元人民幣。
　
＊資金顯著流入，聚焦中國股票ＥＴＦ＊
　
　　隨著投資者重新審視中國市場，市場對追蹤中國主要指數ＥＴＦ的需求越見殷切。投資於緊
貼中國大市表現的股票指數的香港上市ＥＴＦ，於１月份錄得淨流入４３﹒２億元（港元。下同
），其中，以富時中國Ａ５０指數及滬深３００指數為基準的ＥＴＦ淨流入規模最大，分別為
１８﹒４億元及１６﹒４億元。
部分中國主題式ＥＴＦ亦備受青睞，以恒生科技指數為基準的ＥＴＦ（不包括槓桿及反向產品）
於１月份錄得淨流入４﹒１億元，而一隻以中國消費為主題的ＥＴＦ亦錄得淨流入９７０６萬元
。整體而言，中國股票ＥＴＦ在１月份的平均每日成交額達到４９﹒５億元，按月上升３６％。
　
＊香港作為亞洲ＥＴＦ中心，具多項優勢＊
　
　　香港市場不但是「連接中國與世界」的橋樑，在ＥＴＦ投資方面亦有相當優勢，例如低稅、
具效益的價格發現（ｐｒｉｃｅ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）、多元的產品選擇，以及較低的交易成
本。以下逐一解說：
首先，投資者買賣香港上市ＥＴＦ時，相關股息及利息收入毋須繳納預扣稅。相反，美國上市
ＥＴＦ的股息稅率則高達３０％。根據香港交易所的《香港投資者ＥＴＦ稅務報告》，香港投資
者透過香港上市ＥＴＦ投資ＭＳＣＩ中國指數，其稅後股息收入可較投資同類美國上市ＥＴＦ多
出大概２７％＊。
　　此外，香港上市ＥＴＦ於亞洲時區交易，覆蓋中國市場的交易時段。因此，在香港上市的中
國相關ＥＴＦ之溢價╱折讓普遍低於投資中國市場的美國上市ＥＴＦ。
　　就產品選擇而言，香港ＥＴＦ市場提供多元化的Ａ股產品，涵蓋的主題包括機械人、人工智
能、電子商貿、「環境、社會及管治」（ＥＳＧ）等。自去年７月ＥＴＦ獲納入滬深港通後，境
外投資者更可透過香港投資中國市場的獨特機遇，目前北向合資格ＥＴＦ共有９７隻（截至
２０２３年２月２４日），涵蓋國企改革、國防、媒體、醫藥及稀土等獨特主題。
　　最後，香港上市ＥＴＦ的二手市場交易印花稅自２０１５年起獲得豁免，可助投資者節省交
易成本。目前，在香港上市的中國相關ＥＴＦ逾５０隻，瀏覽香港交易所網站
ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ＥＴＦ，把握中國經濟復甦帶來的新機遇。
《香港交易所證券產品發展聯席主管　羅博仁》
　
＊資料來源：香港投資者ＥＴＦ稅務報告，２０２３年２月
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
人氣文章香港要聞28/02/2023
李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外
人氣文章開市Good Morning28/02/2023
黃瑋傑：港股短線或現技術性反彈　現底背馳及重返十天線方為觸底訊號
人氣文章香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
人氣文章財經熱話28/02/2023
【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降
人氣文章財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中　鼓勵企業引入智慧城市等元素
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金