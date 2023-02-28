《ＥＴＦ解碼－羅博仁》港ＥＴＦ市場極具優勢，瞄準中國獨特機遇

《ＥＴＦ解碼》隨著內地今年初重新開放，中國經濟復甦前景明朗化，亦為中國Ａ股市場加

添催化劑，促使外國投資者加快重新配置中國市場的步伐。

今年截至２月２４日，外資透過滬深港通北向交易淨買入Ａ股的規模上升至超過１，５３０

億元人民幣，較２０２２年全年淨流入（約９００億元人民幣）明顯大幅上升。在香港ＥＴＦ市

場，透過滬深港通北向交易的ＥＴＦ成交額亦持續強勁，年初至２月２４日，平均每日成交額達

到２﹒４億元人民幣，較去年７月４日納入後首六個月達６６７０萬元人民幣的平均每日成交額

上升逾兩倍；單日成交額更於１月１７日創下新高，達５﹒３億元人民幣。



＊資金顯著流入，聚焦中國股票ＥＴＦ＊



隨著投資者重新審視中國市場，市場對追蹤中國主要指數ＥＴＦ的需求越見殷切。投資於緊

貼中國大市表現的股票指數的香港上市ＥＴＦ，於１月份錄得淨流入４３﹒２億元（港元。下同

），其中，以富時中國Ａ５０指數及滬深３００指數為基準的ＥＴＦ淨流入規模最大，分別為

１８﹒４億元及１６﹒４億元。

部分中國主題式ＥＴＦ亦備受青睞，以恒生科技指數為基準的ＥＴＦ（不包括槓桿及反向產品）

於１月份錄得淨流入４﹒１億元，而一隻以中國消費為主題的ＥＴＦ亦錄得淨流入９７０６萬元

。整體而言，中國股票ＥＴＦ在１月份的平均每日成交額達到４９﹒５億元，按月上升３６％。



＊香港作為亞洲ＥＴＦ中心，具多項優勢＊



香港市場不但是「連接中國與世界」的橋樑，在ＥＴＦ投資方面亦有相當優勢，例如低稅、

具效益的價格發現（ｐｒｉｃｅ ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）、多元的產品選擇，以及較低的交易成

本。以下逐一解說：

首先，投資者買賣香港上市ＥＴＦ時，相關股息及利息收入毋須繳納預扣稅。相反，美國上市

ＥＴＦ的股息稅率則高達３０％。根據香港交易所的《香港投資者ＥＴＦ稅務報告》，香港投資

者透過香港上市ＥＴＦ投資ＭＳＣＩ中國指數，其稅後股息收入可較投資同類美國上市ＥＴＦ多

出大概２７％＊。

此外，香港上市ＥＴＦ於亞洲時區交易，覆蓋中國市場的交易時段。因此，在香港上市的中

國相關ＥＴＦ之溢價╱折讓普遍低於投資中國市場的美國上市ＥＴＦ。

就產品選擇而言，香港ＥＴＦ市場提供多元化的Ａ股產品，涵蓋的主題包括機械人、人工智

能、電子商貿、「環境、社會及管治」（ＥＳＧ）等。自去年７月ＥＴＦ獲納入滬深港通後，境

外投資者更可透過香港投資中國市場的獨特機遇，目前北向合資格ＥＴＦ共有９７隻（截至

２０２３年２月２４日），涵蓋國企改革、國防、媒體、醫藥及稀土等獨特主題。

最後，香港上市ＥＴＦ的二手市場交易印花稅自２０１５年起獲得豁免，可助投資者節省交

易成本。目前，在香港上市的中國相關ＥＴＦ逾５０隻，瀏覽香港交易所網站

ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ＥＴＦ，把握中國經濟復甦帶來的新機遇。

《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



＊資料來源：香港投資者ＥＴＦ稅務報告，２０２３年２月



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