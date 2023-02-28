《缸邊隨筆－石鏡泉》未來的國際秩序走向

《缸邊隨筆》投資者認識國際關係，了解一下近期各國外交博弈，才跟得上國際形勢，有益

荷包。



有人說，這個月（２月）已決定了未來５年、１０年的世界局勢，是真是假？



先看看２月幾件國際大事：



（１）俄烏戰爭１周年；



（２）土耳其地震；



（３）俄羅斯在蘇丹設海軍基地；



（４）伊朗加入上海合作組織。



俄烏戰火燒了１年，除造成兩國人命傷亡、財產損失等之外，還造成了歐洲，乃至全球的能

源及糧食的危機。中國外交部此時發表了１２點立場，這些「大道理」在俄烏戰爭１周年之際發

表，更讓中國的勸和促談令人「期待」，反觀美、歐等西方國家，只會撥火，就顯得虛偽，誠信

破產。



拜登突然出訪烏克蘭，宣布５億美元軍援後，再揚言提供２０億美元軍援，似乎十分慷慨，

原來只是代烏向美國軍火商落新定單！原本說好，德國送豹２型坦克，美國就送Ｍ１型坦克，到

頭來Ｍ１坦克不是從庫存撥出，而是被列入新定單中！最令烏克蘭氣餒的是，俄羅斯新一輪攻勢

迫在眉睫，美軍火商交貨期由半年至１年，拖至年半至兩年。美國口惠而實不至的援烏禦俄，究

竟有多大誠意，不言而喻。



＊美英同出一氣＊



英國首相辛偉誠早前揚言，連戰鬥機都可以送給烏克蘭。後來英國防大臣華萊士宣布，近期

不會向烏提供颱風戰鬥機，但加了個條件：如果有國家願意為烏克蘭提供蘇２４戰機，英國就願

意送戰鬥機，以補充他們的庫存。



說得漂亮，蘇２４戰鬥轟炸機，是１９７０年代前蘇聯常用戰機，而英國的颱風戰機乃

１９９０年代型號，以舊換新似乎很划算。不過，有軍事專家卻指出，蘇２４只在３個國家出現

過：烏克蘭、俄羅斯及白俄羅斯。烏克蘭的蘇２４一年下來應已所剩無幾，難道俄羅斯或白俄羅

斯會向烏提供蘇２４嗎？



西班牙也向烏克蘭承諾，提供豹２型坦克，並由原本的６輛，加碼至１０輛，似又很大手筆

。不過，澤連斯基曾指西班牙是「國家騙子」，之前曾承諾４０輛豹２，以及幾百輛軍車、武器

等，卻總在找藉口，不兌現承諾，至今只送了給了幾門炮、一輛裝甲救護車。坦克？連影也沒有

。



美、歐政客只重視眼前利益，背信棄義，充滿計算。他們開空頭支票，又不肯兌現，竟不會

面紅，又沒有甚麼心理負擔，令人無言以對。



中國與烏克蘭負責外交的高級官員最近在慕尼黑「特別」會晤，顯示了烏克蘭非常重視中國

的斡旋角色，而中國將以自己的方式勸和促談。不過，在俄烏兩國在領土問題上的死結外，還有

其他國家各懷鬼胎的計算，促成和談似乎愈來愈困難。



布林肯指中國正「考慮」向俄羅斯提供致命武器及彈藥，王毅就直言：「有些勢力並不希望

和談成功，不願意戰事停止，他們並不在乎烏克蘭人民的死活，也不關心歐洲受到損害，而是有

著更大的戰略目標。」暗示了最不希望和平的正是美國。拜登訪基輔，王毅出訪莫斯科，中美角

力，針鋒相對已浮面。



俄烏戰爭導致歐洲限制，甚至禁入俄石油，但俄羅斯獲蘇丹支持，將於紅海邊緣的蘇丹設軍

事基地，可駐核潛艇。如果歐洲不再依賴俄能源，便要向中東國家買，而蘇丹沿海則是中東海運

石油或液化天然氣的必經之地，然後再通過蘇彝士運河，運到歐洲去。如俄與歐、北約開戰，則

歐洲這條石油海路將會被堵。



蘇丹不惜捲入列強博弈漩渦，相信是獲得蘇丹的金主、阿拉伯國家的領袖國沙特阿拉伯的默

許，否則蘇丹不會這樣夠膽，逆美而迎俄。為甚麼沙特今次敢逆美國意了？



＊石油博弈＊



土耳其地震，以色列趁天災，宣布把位於約旦河西岸的非法猶太人定居點合法化，擴大猶太

定居點，引起巴勒斯坦人反抗，以色列槍殺巴人。作為阿拉伯國家領袖，沙特聯同埃及、卡塔爾

、科威特、巴林、伊朗等譴責以色列，但美、歐並沒有實際行動，引起阿拉伯國家群情洶湧。



去年１２月，歐盟及歐洲國家揚言制裁俄羅斯，故對俄海運石油出口限價；今年３月，俄反

擊，宣布減產石油５０萬桶，並揚言可能「繼續」減產，油價遂漲。美政府為遏通脹，叫沙特增

產不果，惟有從石油儲備中，釋放２，６００萬桶原油，導致油價波動。伊朗相信也是因懷疑以

色列聯同美國炸其軍工廠，而把拖了逾兩年，加入上海合作組織的議案，一下子通過了，向中國

靠攏。



不管是俄在紅海邊設海軍基地，還是伊朗向中國靠攏，都極具戰略意義。美國只管四處點火

樹敵，意圖「逆勢」「反枱」，逆轉中國建新秩序的趨勢。中國則要「順勢」，銳意維持世界現

狀，繼續全球化分工，不激化矛盾，才可站在道德高地，建立國際新秩序。



中、俄、伊朗聯手，正合了《大棋盤》一書作者布熱津斯基所憂，對美國構成最大隱患，這

都是由特朗普和拜登政府「搬石頭砸自己腳」，將原本親美的普京和伊朗總統萊希，推向中國。



堡壘不是從外邊攻克，而是因內部做錯事而倒下，果如是？世事紛爭不斷，一旦擦槍走火，

股市必會大幅波動。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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