【企業盈警】太平洋網絡（５４３）料年度轉虧最多１５００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》太平洋網絡（００５４３）發出盈利警告，集團預期現金狀況
保持良好，但截至２０２２年１２月３１日止年度錄得股權持有人應佔淨虧損介乎約５００萬至
１５００萬元（人民幣．下同），而上年同期為淨利潤約４９９０萬元。該公司董事會認為，有
關虧損主要因為一隻投資於互聯網相關公司、區塊鏈相關技術公司及加密貨幣的基金的被動股權
投資的公平值虧損，以及由於汽車及電子行業的營銷支出因新冠毒病而持續收緊。（ｍｈ）
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