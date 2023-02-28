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28/02/2023 09:05

《專家之言－李偉傑》美匯強勢港股調整未完，冀兩會帶來新刺激

　　《專家之言》上周提及２５０天移動平均線將是重要支持位置，不過在美國早前公布通脹指
標數據１月ＰＣＥ消費物價指數升幅未有回落，按年由５﹒３％升至５﹒４％，較預期５％為高
下，美國通脹回落預期再度帶來更多不確定性，利率期貨最新顯示美國３月份加息０﹒５厘的機
會升至接近３３％，刺激美匯指數突破１０５關口位置，港股２５０天防守線亦失守，現時調整
壓力短暫依然未能消退，雖則處調整時期，但沽壓未見相當沉重，因見成交量不大，在業績期市
場偏向投放熱情較為審慎，另外困擾港股短期去向依然維繫在美匯表現身上，美國聯儲局鷹派及
鴿派言論在美國距離下次公布通脹數據３月１４日前，依然為股市及匯市帶來波動。
　
＊逆轉弱勢須企穩２０８００點，北水積極買貨帶來支撐＊
　
　　在港股沉悶式下跌，由今年１月高位引伸出來產生出一條下降通道，現時通道底部接近
１９６００點，亦是近４個月港股反彈黃金比率回吐０﹒３８２水平，下降通道頂部接近
２０６００點，以資金近期投放意欲審慎下，恒指需要具有成交量下企穩在２０８００點之上，
才能有機會帶來逆轉調整格局。另外北水近期買貨意欲較為積極，亦為港股帶來支撐，期望下周
在北京召開的兩會能為市場帶來新刺激動力。《華盛證券經紀部董事　李偉傑》（筆者為證監會
持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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