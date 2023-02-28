【領展供股】逾百億購星洲兩零售資產獲正面評價，長線照供無壞

領展（００８２３）供股，上周五（２４日）已除權，除權後股價一度跌至４９﹒４元，及

後重返５０元之上，短線睇，算是暫時於５０元樓下築底成功，無跌穿供股價，但一切要等供股

權上市後才見真章，是次領展之供股權於３月９日至１６日買賣，大家不妨留意。



＊去年１２５億購星洲兩零售資產＊



去年１２月下旬，領展以總代價約２１﹒６億坡元（折合約１２４﹒８５億港元）購入新加

坡西部大型商場裕廊坊（Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ）及東部商場Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｐｌａｚａ

。花旗發表報告，對是次交易的最終條款感到驚喜，指其入門收益率（ＮＰＩ）約４﹒９％，而

且交易規模亦較預期小。

花旗表示，領展正積極尋求資本合作夥伴入股有關項目，以減輕自身投資規模。花旗認為，

考慮到疫情後具韌性的新加坡零售表現，相信該兩項新加坡資產，應會為領展的投資組合帶來可

觀的增長。

另外，摩根士丹利指，領展以２１﹒６億坡元收購新加坡兩項零售資產，作價較目標物業估

值折讓約６﹒１％，又較之前傳聞的折讓率低１０％，假設債務成本為４﹒５％，今次項目入門

收益率約４﹒９％。大摩提到，領展正考慮為上述項目引入合營夥伴。交易完成後，新加坡資產

將佔領展組合價值之５％，而公司負債比率會升至２７﹒１％。

大摩說，若領展以吸引價積極進行收購、以溢價出售資產及調整擴張策略，其目標價將有上

行空間，相反，若資金追逐高風險股份，長期債息上升、香港經濟增長放緩及資產收購計劃過於

進取，領展目標價則有下行的空間。



＊部分股仔想你供股，會炒起正股＊



領展以過百億港元購入新加坡兩項零售資產，令負債比率會升至２７﹒１％，而供股後部分

款項用於還債，則令負債比率降至２０％以下，喺目前借貸利率相對較高下，算是明智之舉。對

於小投資者來說，長線按比例參與供股，實在利多於弊。

當然，若出現上一期所講跌穿供股價則另計，經驗所談，應該係二○○○年之前，當時有隻

叫鴻運電子（００４７２），現稱新絲路文旅（相信現管理層與鴻運電子已全無關係）嘅股仔，

忽然公布大比例供股，有投資者持股值十幾萬銀，當時已經冇現金喺手，於是喺供股權到手之後

，等機會沽出正股套現，再參與供股，但沽出之後無耐，正股就以火箭升空嘅速度飆升，比該名

投資者的沽出價升咗幾倍，但都冇辦法，要供股又唔可以沽出供股權，到該名投資者俾晒錢供股

之後，股份未到手，正股都仲係升咗唔少，到供股之股份到手，股價已打回原形。後來先至知道

，呢啲係部分幕後人士想小股東參與供股嘅手法。（領展供股系列之五） （ｋｙ）

