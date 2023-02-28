《盤後部署》恒指料下試１９０００關，聯通漲逾５％升勢未完

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數齊升，納指漲７２點，港股向下，恒指２萬

關穿梭，收報１９７８５，跌１５７點或０﹒７９％，主板成交１４２４﹒７３億元；國企指數

收報６５８１，跌８８點或１﹒３３％；恒生科技指數收報３９２５，跌６４點或１﹒６２％。

技術走勢方面，恒指短線確認失守２萬關，相信下試１９０００機會極高。

上證綜合指數收報３２７９，升２１點或０﹒６６％，成交３１８０﹒３０億元人民幣。深

證成份指數收報１１７８３，升８１點或０﹒７０％，成交１８５８﹒７４億元人民幣。



＊信義光能挫逾９％，去年度少賺２２％＊



藍籌股方面，信義光能（００９６８）收跌９﹒２１％，報８﹒３８元，該股成交約

６１９９萬股，涉資５﹒２９億元，盤中高見９﹒２３元，最低見８﹒３元；信義光能截至

２０２２年１２月３１日止全年純利３８﹒２億元，按年跌２２﹒４２％，遜預期，每股基本盈

利４２﹒９５仙，派發末期息１０仙。

另外，吉利汽車（００１７５）跌５﹒０４％，收報１０﹒１８元；龍湖（００９６０）跌

４﹒８８％，收報２２﹒４元；碧桂園（０２００７）跌４﹒７６％，收報２﹒４元；碧桂園服

務（０６０９８）收跌４﹒５９％，報１４﹒５４元，該股成交約２５６５萬股，涉資３﹒７８

億元，盤中高見１５﹒５２元，最低見１４﹒５元；東方海外（００３１６）跌４﹒５５％，收

報１２６元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒３１％，收報１４﹒６６元；潤地（０１１０９）

跌３﹒３３％，收報３４﹒８元。



＊中移動藥明齊飆逾２％＊



另一方面，中移動（００９４１）升２﹒６２％，收報５８﹒８元；藥明生物

（０２２６９）升２﹒３４％，收報５４﹒７元；領展（００８２３）升１﹒４７％，收報

５１﹒６元。

中國聯通（００７６２）逆市收升５﹒３４％，報５﹒７２元，該股成交約６７１３萬股，

涉資３﹒８０億元，盤中高見５﹒７４元，最低見５﹒５２元；中國聯通昨日公布，為承接公司

新定位新戰略，將更改公司標誌，即時生效。

技術走勢方面，該股現四連陰後，今日以大陽燭反彈，收市升越２０天線，預料升勢未完，

股價有望進一步上升，短線以前高位６﹒７２元為目標。（ｋｙ）

