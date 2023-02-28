《盤後部署》恒指料下試１９０００關，聯通漲逾５％升勢未完

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數齊升，納指漲７２點，港股向下，恒指２萬
關穿梭，收報１９７８５，跌１５７點或０﹒７９％，主板成交１４２４﹒７３億元；國企指數
收報６５８１，跌８８點或１﹒３３％；恒生科技指數收報３９２５，跌６４點或１﹒６２％。
技術走勢方面，恒指短線確認失守２萬關，相信下試１９０００機會極高。
上證綜合指數收報３２７９，升２１點或０﹒６６％，成交３１８０﹒３０億元人民幣。深
證成份指數收報１１７８３，升８１點或０﹒７０％，成交１８５８﹒７４億元人民幣。
＊信義光能挫逾９％，去年度少賺２２％＊
藍籌股方面，信義光能（００９６８）收跌９﹒２１％，報８﹒３８元，該股成交約
６１９９萬股，涉資５﹒２９億元，盤中高見９﹒２３元，最低見８﹒３元；信義光能截至
２０２２年１２月３１日止全年純利３８﹒２億元，按年跌２２﹒４２％，遜預期，每股基本盈
利４２﹒９５仙，派發末期息１０仙。
另外，吉利汽車（００１７５）跌５﹒０４％，收報１０﹒１８元；龍湖（００９６０）跌
４﹒８８％，收報２２﹒４元；碧桂園（０２００７）跌４﹒７６％，收報２﹒４元；碧桂園服
務（０６０９８）收跌４﹒５９％，報１４﹒５４元，該股成交約２５６５萬股，涉資３﹒７８
億元，盤中高見１５﹒５２元，最低見１４﹒５元；東方海外（００３１６）跌４﹒５５％，收
報１２６元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒３１％，收報１４﹒６６元；潤地（０１１０９）
跌３﹒３３％，收報３４﹒８元。
＊中移動藥明齊飆逾２％＊
另一方面，中移動（００９４１）升２﹒６２％，收報５８﹒８元；藥明生物
（０２２６９）升２﹒３４％，收報５４﹒７元；領展（００８２３）升１﹒４７％，收報
５１﹒６元。
中國聯通（００７６２）逆市收升５﹒３４％，報５﹒７２元，該股成交約６７１３萬股，
涉資３﹒８０億元，盤中高見５﹒７４元，最低見５﹒５２元；中國聯通昨日公布，為承接公司
新定位新戰略，將更改公司標誌，即時生效。
技術走勢方面，該股現四連陰後，今日以大陽燭反彈，收市升越２０天線，預料升勢未完，
股價有望進一步上升，短線以前高位６﹒７２元為目標。（ｋｙ）