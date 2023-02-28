《經濟通通訊社２８日專訊》日本厚生勞動省周二公布最新數據，日本去年出生嬰兒再跌破
歷史最低紀錄，比前年下降５﹒１％。日本去年僅出生７９﹒９７萬名嬰兒，是１８９９年以來
首次下降到８０萬人以下。（ｊｆ）
28/02/2023 15:36
【國際要聞】日本去年新生嬰兒減少５﹒１％，再跌破歷史最低紀錄
《經濟通通訊社２８日專訊》日本厚生勞動省周二公布最新數據，日本去年出生嬰兒再跌破
歷史最低紀錄，比前年下降５﹒１％。日本去年僅出生７９﹒９７萬名嬰兒，是１８９９年以來
首次下降到８０萬人以下。（ｊｆ）
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