【國際要聞】日本去年新生嬰兒減少５﹒１％，再跌破歷史最低紀錄

《經濟通通訊社２８日專訊》日本厚生勞動省周二公布最新數據，日本去年出生嬰兒再跌破

歷史最低紀錄，比前年下降５﹒１％。日本去年僅出生７９﹒９７萬名嬰兒，是１８９９年以來

首次下降到８０萬人以下。（ｊｆ）

