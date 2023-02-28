《窩輪豪情－梁業豪》分批投入注碼，看轉角市出現

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、電訊業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海底

撈（０６８６２）、百威亞太（０１８７６）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則

宜首選阿里巴巴（０９９８８）、招商銀行（０３９６８）與京東集團（０９６１８）。

於跌浪運行途中，若見跌幅過大，並已跌近重要支持位，我們自然會有入市博反彈的念頭，

而指數牛證會是其中一項合適的圖利工具。當然，投機者入市前應先訂好重要支持位，並於該支

持位有跡象正式失守時，將部分，甚至全部持貨沽出走位。筆者用「走位」，而非「止蝕」來形

容這項行動，皆因自己依然認為（ｂ）浪正式展開的時間即將來臨，只差在很難掌握轉角位出現

的水平而已。正因為這個原因，我們必須分批於適當時候，才投入注碼，以平均價入市圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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