【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降

《經濟通通訊社２８日專訊》儘管比特幣近期表現良好，但穩定幣則趨勢低走，而穩定幣供

應的變化可能預示著加密貨幣的下一步行動。分析指，儘管比特幣在２０２３年上漲了 ４３％

，以太幣上漲了３８％，但仍有大量資本處於閒置狀態，其中作為購買加密資產的關鍵機制－穩

定幣供應量一直在下降。

當穩定幣供應量增加時，意味著有更多資金購買加密資產；當穩定幣的供應量下降時，則

意味著相反的情況。當前的穩定幣供給率可能表明存在對比特幣需求的潛在下降， 但更樂觀的

解釋是，資本正處於觀望狀態，將在不久的將來以某種形式進行部署。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３５３０﹒６９元（美元．下同），升０﹒１６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３４﹒７６元，升０﹒０８％；艾達幣報

０﹒３６４８元，升０﹒０３％；瑞波幣報０﹒３７７７元，跌０﹒２１％。（ｕｌ）



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