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28/02/2023 08:31

【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》儘管比特幣近期表現良好，但穩定幣則趨勢低走，而穩定幣供
應的變化可能預示著加密貨幣的下一步行動。分析指，儘管比特幣在２０２３年上漲了　４３％
，以太幣上漲了３８％，但仍有大量資本處於閒置狀態，其中作為購買加密資產的關鍵機制－穩
定幣供應量一直在下降。
　　　當穩定幣供應量增加時，意味著有更多資金購買加密資產；當穩定幣的供應量下降時，則
意味著相反的情況。當前的穩定幣供給率可能表明存在對比特幣需求的潛在下降，　但更樂觀的
解釋是，資本正處於觀望狀態，將在不久的將來以某種形式進行部署。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３５３０﹒６９元（美元．下同），升０﹒１６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３４﹒７６元，升０﹒０８％；艾達幣報
０﹒３６４８元，升０﹒０３％；瑞波幣報０﹒３７７７元，跌０﹒２１％。（ｕｌ）
　
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