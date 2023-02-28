【月結－會後有機】兩會後或有佳音，恒指跌深料反彈

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒２８日專訊》總結２月環球市場面對美國通脹再度升溫

，聯儲局加息周期勢將延長，港股借勢回吐，全個２月跌完一關再一關，連跌四周累跌２６７７

點。期間除觀望美國經濟數據外，港股亦進入業績高峰期，同時ＣｈａｔＧＰＴ概念搶佔市場目

光，本港上市大型科技股爭先入局聊天機械人研發。



＊葉尚志：聯儲局再放鷹拖累股市＊



目前美國聯邦基金利率已接近當局在去年１２月時的預測上限，但近期公布的美國經濟數據

仍然偏強，通脹下降速度緩慢，市場預料３月加息０﹒５厘後，當局或會進一步上調利率目標。

第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，美國１月份ＣＰＩ及ＰＣＥ按年升幅

都高於市場預期，顯示美國通脹仍有上升壓力，若聯儲局繼續將遏抑通脹視為主要目標，３月有

較大機會加息０﹒５厘，而會後聲明亦勢將放鷹。

他指，若美國延長加息周期，美股將為全球市場中最高風險的股市。他解釋，美國實際經濟

環境轉弱，但受累高通脹令聯儲局持續加息，加劇孳息率倒掛情況，令影響由科技股蔓延至整體

美國股市。此外，各國央行觀望聯儲局取態，估計亦會因為聯儲局持鷹派立場而改變貨幣政策。



＊人行或暫緩降準步伐＊



葉尚志提到，人民銀行採取與聯儲局截然不同的貨幣政策，在美國持續加息及收水的環境下

，人行推行適度寬鬆政策的進程亦須有所調節，例如或會暫緩降準步伐以觀望聯儲局政策方向。

故此，預期整體３月恒指將反覆上落為主，幅度約為１９６００至２１６００。短期而言，港股

連跌四周後將現反彈，預期今次反彈阻力約於２１２００至２１６００，亦大有可能借兩會之勢

上行。



＊溫鋼城：兩會在即留意內需科技股＊



中共二十屆中央委員會第二次全體會議將於３月２６日至２８日在北京召開，由中共中央總

書記習近平主持會議。此外，第十四屆全國人大及政協會議，分別於３月５日和３月４日在北京

開幕。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城表示，正值疫後復常階段，預期

今次兩會將推出較大規模的經濟復甦政策，「不會甚麼都不做」。他估計在消費方面，或再次推

出消費券，甚至可能加大消費貸款，促進更多人出外消費，而汽車補貼及稅務優惠相信會延續下

去，並擴大至在更多省份推行。他認為，內需板塊當中，汽車、旅遊及餐飲股值得留意。

溫鋼城又指，隨著中央對科網企業的監管趨向放鬆，料有更多遊戲版號獲批，加上未來可能

加大在芯片的培植、加強電動車的硬軟件配套等，相信在兩會後將有幫助科技行業的新措施出台

，科技股同樣值得留意。基建股方面，溫鋼城認為相關股份在２月份表現不俗，相信已反映市場

對兩會的政策憧憬，部署上宜以內需及科技板塊為先。



＊廿天線料成恒指３月阻力＊



至於恒指３月份的走勢推測，溫鋼城認為兩會的憧憬有望改善市場交投氣氛，對港股帶來幫

助，疊加粉飾廚窗效應，恒指３月走勢不會太差，而美國通脹降溫、人民幣未有「穿７」、美匯

指數亦未明顯轉強等因素均對後市有利。他預期，恒指３月在１９６００水平有支持，廿天線（

現於２０９５３）有則有較大阻力。

