【月結－ＡＩ頭啖湯】ＡＩ概念選百度，內需揀海底撈李寧

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒２８日專訊》隨著疫情大幅好轉，經濟復常成為其中一

個焦點話題，疊加兩會在即，市場對內需板塊有一定憧憬，但當中亦有分先後次序。另外，ＡＩ

概念股股價今個月爆起，專家認為相關股票潛力甚大，現階段可作部署！



＊葉尚志：海底撈改善不代表九毛九一樣＊



內地今年開始正式復常，早前多隻復甦概念股炒起，但２月大市回落亦令個別股份回吐。第

一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，復常復甦為２０２３年港股最主要主題

，期間觀望各間公司的盈利恢復能力。

日前海底撈（０６８６２）發布盈喜，料去年全年扭虧為盈賺最少１３億人民幣。葉尚志指

海底撈盈喜證明其啄木鳥計劃初見成效，但盈喜屬海底撈個別改善經營狀況，並不代表全部餐飲

股都正式出現盈利改善。他解釋，過去數月各行各業都大升，但現時集體走高後面對調整，難以

再斷言哪個板塊會跑出，板塊之中亦會出現個股走勢分化情況，故海底撈改善，亦不能代表九毛

九（０９９２２）有同樣的改善能力。以海底撈目前走勢而言，２４元出現較大阻力，預期上半

年餘下時間都傾向於１９元至２４元上落。若要突破，觀望其啄木鳥計劃能否帶來進一步的盈利

改善，會繼續跟進海底撈各項營業數據。



＊行業復甦次序按消費意欲回升程度而定＊



至於體品股亦是復甦概念股之一，葉尚志提到重要一點，各個消費類股份都會是經濟復甦的

受惠股份之一，但將按照經濟改善的程度，以及人民的消費意欲而有受惠的先後次序。他解釋，

現時初步復甦時人民會較為願意出外用餐，故餐飲股會飲復甦概念的頭啖湯。當經濟進一步改善

，消費意欲提升時，人民才會開始入手非生活必須品，例如體品衣飾；再到經濟繼續向好，才會

利好手機以至汽車等高價產品消費。

因此，葉尚志指現時復甦初步階段，預計體品板塊的利好作用將計餐飲股後開始反映。兩大

藍籌體品股中他更為看好李寧（０２３３１），認為品牌定位較為集中，比安踏（０２０２０）

更有國牌的號召力。但指早前對復常的憧憬已反映在股價之中，令體品股目前估值偏高，短線須

要修正估值，認為李寧於６０元以下會更為吸引入手，未來將要觀望其毛利率及庫存能否進一步

改善。



＊溫鋼城：ＡＩ概念仍有炒作空間＊



人工智能（ＡＩ）聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ於去年１１月尾首次發布，除了可與人類自然

對話，更可透過自動文字生成、自動問答、自動摘要等功能，產生如劇本、歌曲、故事、計劃書

等不同類型的文字，引起市場高度關注，ＡＩ概念股在２月「落鑊炒」，其中百度

（０９８８８）宣布推出ＡＩ產品「文心一言」，股價曾於２月７日大漲１５﹒３３％。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城表示，隨住ＣｈａｔＧＰＴ的誕

生，ＡＩ概念再次成為市場熱炒話題，值得憧憬的原因是ＡＩ載有過去歷史及數據內容，確實為

人類帶來便利，尤其在編製報告、計劃書等相當省時，提高工作效率。他又指，ＡＩ目前在功能

發揮的效用大，未來甚至可擴至作研究功能，所花的成本又不高，在市場有較大炒作空間，令相

關概念股上升。



＊百度中長線目標１８０元＊



溫鋼城提到，由以往５６Ｋ年代逐步發展互聯網，科技股隨之爆起，其後更衍生網上購物的

用途，成為阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）等企業賴以成功的基石。不過，目前

互聯網及網購方面已再無特別發展的空間，市場對此的炒作亦不多。相對之下，ＡＩ為較嶄新的

主題，想像空間較多，而ＣｈａｔＧＰＴ推出已有廣大迴響，相信ＡＩ概念股仍有潛力上升。

在眾多ＡＩ概念股之中，溫鋼城較留意百度，因為公司擁有較強大的數據庫，亦是內地搜尋

軟件的龍頭，在ＡＩ方面的業務較成熟。他又指，百度在２月的整體升幅不多，但大市處於整固

階段，對比其他科技股如騰訊（００７００）、阿里巴巴、美團（０３６９０）等，百度的表現

絕不遜色，未來仍有炒作空間。他建議投資者可候至２５０天線附近吸納，中長線目標１８０元

，失守１００天線則止蝕。

