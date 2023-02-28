《談國論企－黎偉成》中國須部署中長程武力禦美衛主權

《談國論企》中國外交部於２０２３年２月２４日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立

場》文件，提出１２個主張中的第一個「尊重各國主權」，為重中之重，而美國卻是最不尊重此

一重要國際間相處之道的原則的霸道者，不僅在烏克蘭煽風點火，更對中國台灣主權問題發了瘋

地作種種胡言與劣行。建議中國在力斥美國荒謬胡言的同時，更需要研發和集中部署二、三鏈島

甚至中長線攻堅力，使美航母戰鬥群深受被摧毀嚴重威脅。



＊要建力摧美航母戰鬥群確保台不被摧毀＊



以武制武，以武反霸，作為對美帝國霸權主權者耀武揚威的狠狠回應，乃中國應對美國居然

在中國台灣的主權問題上的挑釁和霸道。特別是美國加頻加密地售武予中國台灣地區、安排美國

政棍如「走馬燈」地走到中國台灣地區等，甚至派美國國防部人員走中國台灣地區，更大的挑釁

是有未經證實消息指美國總統拜登曾粗暴作出所謂「摧毀台灣計劃」之類的「建議」，中國外交

部發言人於２月２４日回應傳媒之詢時表「我也很想知道什麼叫「摧毀台灣」的計劃，美方應當

作出明明白白的解釋」，所語似意味市場所傳非空穴來風，似有實情。

由是我建議中國在不斷強化在台灣海峽、中國南海等近岸的防禦武裝力量的同時，更需要明

顯加大中、長程的軍事攻堅力量。中國近年已不斷強化發展和形成對航母等主力艦艇的導彈攻擊

能力，但震懾力似乎還是不大足夠，要做到的有（一）建立強大的中長程超音速超強力導彈，特

別是專門攻堅航空的攻擊力，而射程和有效攻擊成效要中長程甚至更遠，以有效的強力、超音之

「攻」，作為「防守」和保衛主權的重要軍事力量。

還有（二）中國的以航母戰鬥群為主的艦艇，宜在中國台灣地區以東的海域進行演練，甚至

駐相關海域一段時間，作為守衛台灣主權的一個十分重要的新的防禦台海的軍事力量，以圍非單

防的反擊美國軍事力量。

（三）杜絕美國軍艦肆意地走台灣海峽的「國際水域」之劣想，就應該清清楚楚的表明中國

對台灣的絕對性主權，台海是屬於中國的主權，其他國家不要誤釋誤解，否則就絕對不尊重任何

國家的主權（包括踐踏他國主權的惡霸），要嚴懲之。

《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》就明確提出：「要公認的國際法，包括聯合國憲章

宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和原整都應該得到切實保障」，實際是所有聯合

國的主權成員國完全認同和承諾的原則和精神，但世界多年來仍然頻仍地出現如斯繁多和重大的

紛爭，就因為美國霸道地對不同國家或地區採取雙重標誌以待，製造矛盾、禍亂等，從中混水摸

魚，甚至強搶狂奪！



＊反美霸已經是保護世界和平的各方天職！＊



我要指出更重要者，為（四）中國國務院兩辦公室於２０２２年８月１０日發表《台灣問題

與新時代中國統一事業》白皮書，提出（Ｉ）「和平統一、一國兩制」是「解決台灣問題的基本

方針，也是實現國家統一的最大佳方式」，力表兩岸同胞共同探索「兩制」台灣方案，碓保台灣

長治久安，並明確警告美帝「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外

部勢力和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，是為不得已的情況下做出的最後選擇」，《白

皮書》所語之政策甚是。

更重要的是（ＩＩ）《白皮書》語台胞以提出「和平統一、一國兩制」是「解決台灣問題的

基本方針，也是實現國家統一的最大佳方式」的同時，還詳細具體地闡述在兩岸統一後台灣同胞

所得到的實實在在好處，特別是可以作為特別行政區實行高度自治，在經濟、民生、財政、文化

以至在國家批准下參與國際事務。

中國政府保持足夠耐心和包容心團結台胞以一統祖國，但美國佬如斯惡毒的要做出「摧毀台

灣計劃」，據傳是奧巴馬掌美國政權時代，今天是否如是，有可能！反美霸，已經是保護世界和

平的各方天職！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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