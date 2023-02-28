【兩會在即】二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全

體會議，於２０２３年２月２６日至２８日在北京舉行。全會由中央政治局主持。中央委員會總

書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了中央政治局在廣泛徵

求黨內外意見、反復?釀協商的基礎上提出的擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導

人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定

將這兩個建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦

。審議通過了在廣泛徵求意見的基礎上提出的《黨和國家機構改革方案》。

習近平就《黨和國家機構改革方案（草案）》向全會作了說明。全會同意把《黨和國家機構

改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。



＊做好全國人大、全國政協換屆準備工作＊



全會一致認為，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌

發展和安全，興起學習宣傳貫徹黨的二十大精神熱潮，隆重悼念江澤民同志，做好全國人大、全

國政協換屆準備工作，動態優化調整新冠疫情防控措施，著力推動經濟穩步回升、促進高質量發

展。

全會指出，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加

科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。



＊改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，經濟恢復基礎尚不牢固＊



全會強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，中國發展進

入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭

浪的重大考驗。中國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三

重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。發揚鬥爭精神，做

到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。要認真貫徹執行黨中央關於新階段疫情防控

的決策部署，落實好「乙類乙管」各項措施。要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安

全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發

生系統性風險的底線。

要著力加強保障和改善民生各項工作，落實落細就業優先政策，保障好困難群眾的基本生活

，扎牢社會保障網，補齊醫療衛生特別是城鄉基層醫療衛生公共服務的短板，完善生育支持政策

體系。全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。

