  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 12:10

《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署，莎莎恢復速度難敵成本急增

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２００２５，升８２點或０﹒４１％，主板
成交５９６﹒７７億元。恒生中國企業指數報６６６３，跌６點或０﹒１％。恒生科技指數報
３９６７，跌２２點或０﹒５６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５２﹒２元，升２﹒８元或０﹒８％，成交３４﹒５億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８８﹒０５元，跌１﹒３５元或１﹒５１％，成交２６﹒５億元；美團收報
１３７﹒１元，升０﹒９元或０﹒６６％，成交１７﹒３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊曾永堅：恒指短期兩萬點上下４００點波動＊
　
　　恒指昨日跌穿兩萬點後，今日繼續於兩萬點膠著。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊
社》表示，港股短期仍未擺脫弱勢，以經驗而言，恒指須企穩２５０天線約５至１０個交易日，
才能正式判斷為喘穩，故預期未來一至兩星期恒指將於２００００點上下，即介乎１９６００至
２０４００遊走，期間將尋找穩定支持。
　　曾永堅指，早前市場受美國聯儲局再度放鷹，以及氣球事件引發中美關係緊張，加劇大市回
吐，但踏入業績期，近日上市公司公布的業績普遍符合甚至優於市場預期，同時兩會臨近，令市
場對於企業盈利恢復進度趨向樂觀，加上港股估值回落，將有利催化中長線資金入市。他建議，
手持較多資金的投資者可於２００００點以下分階段，進行６至１２個月的中長線投資部署。
　
＊莎莎租金、薪酬等營運開支將上升＊
　
　　政府剛剛宣布將於明日３月１日解除口罩令，意味所有防疫措施都全面取消。不過曾永堅指
出，此一消息已早為市場所預期，相關因素亦已反映股價之中，故今早個別本地零售股升幅並不
明顥。本地零售股之一的莎莎（００１７８），儘管受惠於通關復常概念，但曾永堅關注零售股
將面對門市租金、薪酬等營運成本上升，復常帶來的盈利增長速度未必抵銷得到開支上升速度。
再加上網購盛行，莎莎面臨巨大競爭壓力，看淡股價將要反覆回落。
　
＊科技探索有優勢惟須突破業務限制＊
　
　　至於網購概念股科技探索（０１１３７），今日最多曾升超過２２％。曾永堅指，消費者未
來將更加趨向網上購物，日用品至非必需品都有轉為網購趨勢，早年疫情亦為網購平台打下更強
基礎，市場對網購概念股前景必然比實體店股份有更大期望。但針對科技探索，曾永堅認為
ＨＫＴＶｍａｌｌ市場侷限於香港，股份預期市盈率亦接近２６倍，若要求更高估值，公司或須
在業務或銷售對象上有進一步突破。（ｈｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2023
《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署 莎莎恢復速度難敵成本急增
人氣文章財經熱話28/02/2023
【績後部署】信義光能腳騰騰　績後狂跌好頭痕！硅價回調望翻身
人氣文章國際動態28/02/2023
馬斯克重奪全球首富地位，正全力籌措AI機械人研發
人氣文章大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金