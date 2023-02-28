《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署，莎莎恢復速度難敵成本急增

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２００２５，升８２點或０﹒４１％，主板

成交５９６﹒７７億元。恒生中國企業指數報６６６３，跌６點或０﹒１％。恒生科技指數報

３９６７，跌２２點或０﹒５６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５２﹒２元，升２﹒８元或０﹒８％，成交３４﹒５億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８８﹒０５元，跌１﹒３５元或１﹒５１％，成交２６﹒５億元；美團收報

１３７﹒１元，升０﹒９元或０﹒６６％，成交１７﹒３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊曾永堅：恒指短期兩萬點上下４００點波動＊



恒指昨日跌穿兩萬點後，今日繼續於兩萬點膠著。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊

社》表示，港股短期仍未擺脫弱勢，以經驗而言，恒指須企穩２５０天線約５至１０個交易日，

才能正式判斷為喘穩，故預期未來一至兩星期恒指將於２００００點上下，即介乎１９６００至

２０４００遊走，期間將尋找穩定支持。

曾永堅指，早前市場受美國聯儲局再度放鷹，以及氣球事件引發中美關係緊張，加劇大市回

吐，但踏入業績期，近日上市公司公布的業績普遍符合甚至優於市場預期，同時兩會臨近，令市

場對於企業盈利恢復進度趨向樂觀，加上港股估值回落，將有利催化中長線資金入市。他建議，

手持較多資金的投資者可於２００００點以下分階段，進行６至１２個月的中長線投資部署。



＊莎莎租金、薪酬等營運開支將上升＊



政府剛剛宣布將於明日３月１日解除口罩令，意味所有防疫措施都全面取消。不過曾永堅指

出，此一消息已早為市場所預期，相關因素亦已反映股價之中，故今早個別本地零售股升幅並不

明顥。本地零售股之一的莎莎（００１７８），儘管受惠於通關復常概念，但曾永堅關注零售股

將面對門市租金、薪酬等營運成本上升，復常帶來的盈利增長速度未必抵銷得到開支上升速度。

再加上網購盛行，莎莎面臨巨大競爭壓力，看淡股價將要反覆回落。



＊科技探索有優勢惟須突破業務限制＊



至於網購概念股科技探索（０１１３７），今日最多曾升超過２２％。曾永堅指，消費者未

來將更加趨向網上購物，日用品至非必需品都有轉為網購趨勢，早年疫情亦為網購平台打下更強

基礎，市場對網購概念股前景必然比實體店股份有更大期望。但針對科技探索，曾永堅認為

ＨＫＴＶｍａｌｌ市場侷限於香港，股份預期市盈率亦接近２６倍，若要求更高估值，公司或須

在業務或銷售對象上有進一步突破。（ｈｃ）

