【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒１５億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開７６點，報２００２０點。最高升２４１點報
２０１８５點，最低跌１６０點報１９７８３點。恒指收報１９７８５點，跌１５７點或
０﹒７９％。
北水全日淨流出３２﹒１５億元，上日淨流入６０﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）。
主板成交１４２４﹒７３億元增加２６﹒７％。其中港股通成交３７３﹒２億元，佔總成交
２６﹒２％。
騰訊控股跌１﹒６６％報３４３﹒６元，北水淨買入９﹒５億元；美團跌０﹒０７％報
１３６﹒１元，北水淨買入６﹒２億元；中國移動升２﹒６２％報５８﹒８元，北水淨買入
２﹒９億元。
盈富基金跌０﹒４５％報１９﹒９９元，北水淨賣出５２﹒１億元；恒生中國企業跌
１﹒３６％報６６﹒５６元，北水淨賣出１７﹒５億元；吉利汽車跌５﹒０４％報１０﹒１８元
，北水淨賣出６﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ９﹒５４
美團 （０３６９０） ６﹒２４
中國移動 （００９４１） ２﹒９０
中國電信 （００７２８） １﹒９４
快手 （０１０２４） １﹒７９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －５２﹒０８
恒生中國企業 （０２８２８） －１７﹒５２
吉利汽車 （００１７５） －６﹒３９
香港交易所 （００３８８） －２﹒８３
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒５１
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