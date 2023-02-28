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28/02/2023 10:50

【恒大困局】據報恒大境外債重組方案仍未獲主要債權人支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》香港清盤呈請聆訊臨近，據外電引述知情人士指，中國恒大
（０３３３３）尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，而該方案對避免被法院可能下
發清盤令至關重要。
　　知情人士稱，中國恒大目前尚未與美元債持有人特設小組達成協議，但該公司將於３月２０
日在香港面臨清盤呈請聆訊。恒大此前表示，希望到３月初就美元債重組條款獲得主要債權人支
持。中國恒大、美元債持有人特設小組的顧問Ｍｏｅｌｉｓ　＆　Ｃｏ。和Ｋｉｒｋｌａｎｄ　
＆　Ｅｌｌｉｓ　ＬＬＰ均不予置評。
　　知情人士指出，恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大及其兩家香港上市子公司的
股權價值。債券持有人要求恒大在恒大汽車（００７０８）和恒大物業（０６６６６）的所有持
股，而恒大提出的要低於這一要求。
　　據悉，恒大與特設小組另一主要分歧是恒大債務的結構優先級順序。知情人士稱，這個問題
影響到不同債權人的資產權利，某些境內債權人的要求尤為受到爭議。他們補充道，債券持有人
還要求恒大解決公司治理問題。
　　知情人士又透露，特設債券持有人小組不再要求恒大董事局主席許家印個人向公司至少出資
２０億美元，不再以此作為接受公司債務重組方案的條件，但投資者還是尋求許家印拿出一些資
金。（ｂｉ）

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