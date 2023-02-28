教育局：撤口罩令適用於全港學校，小學幼稚園快測維持至３﹒１５

《經濟通通訊社２８日專訊》政府宣布明日（２９日）起全面撤銷強制佩戴口罩的法定要求

，教育局表示，有關安排適用於全港學校，局方今日會發出更新的《學校健康指引》。

至於小學、幼稚園及特殊學校學生每日回校前必須完成快速抗原測試的要求，會維持至３月

１５日，教育局會檢視情況，並適時公布往後的安排。（ｂｉ）

