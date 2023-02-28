  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 17:27

港交所（３８８）明起開始ＦＩＮＩ用戶測試，今年稍後將正式啟用

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，將於明日（３月１日）起開始
ＦＩＮＩ用戶測試，為今年稍後ＦＩＮＩ正式啟用做好準備。
　　港交所表示，一直投入建設ＦＩＮＩ平台及各項準備工作，以全面現代化及數碼化香港的新
股結算程序，為建設面向未來的領先市場努力。
　　港交所樂見大部分ＩＰＯ市場持份者已註冊為ＦＩＮＩ用戶，已刊發資料文件為用戶測試提
供指引，並會在市場準備就緒後另行安排全市場演習及公布ＦＩＮＩ的正式啟用日期。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事28/02/2023
《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制　A股回暖　人幣造好
人氣文章財經熱話28/02/2023
【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈
人氣文章財經熱話28/02/2023
【月結－ＡＩ頭啖湯】AI概念選百度 內需揀海底撈李寧
人氣文章財經熱話28/02/2023
信義系盈利倒退股價急插　玻璃派息大減光能毛利率大跌　有貨點部署？
人氣文章國際動態28/02/2023
美國第一夫人預告拜登將競選連任，特朗普炮轟ESG
人氣文章國際動態28/02/2023
Meta將組建AI產品團隊，參與聊天機械人競爭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金