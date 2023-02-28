港交所（３８８）明起開始ＦＩＮＩ用戶測試，今年稍後將正式啟用

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，將於明日（３月１日）起開始

ＦＩＮＩ用戶測試，為今年稍後ＦＩＮＩ正式啟用做好準備。

港交所表示，一直投入建設ＦＩＮＩ平台及各項準備工作，以全面現代化及數碼化香港的新

股結算程序，為建設面向未來的領先市場努力。

港交所樂見大部分ＩＰＯ市場持份者已註冊為ＦＩＮＩ用戶，已刊發資料文件為用戶測試提

供指引，並會在市場準備就緒後另行安排全市場演習及公布ＦＩＮＩ的正式啟用日期。（ｂｉ）

