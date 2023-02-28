【夜期時段】即月期指最新報１９７４３點，升２點，低水４３點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７４８點，升７點，低水３８

點，最新報１９７４３點，升２點，低水４３點，合約成交９０６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６０８點，升１１點，高水２７點，最新報６６０１點，

升４點，高水２０點，合約成交６１０張。

