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28/02/2023 19:28

《再戰明天》中國公布製造業ＰＭＩ，百威亞太創科蔚來公布業績

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布製造業ＰＭＩ，及百威亞太創科蔚來公布業績，料為
周三（１日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間９：００ａｍ，即將上任的日本央行副總裁冰見野良
三和內田真一在國會參議院的確認聽證會上講話。
　
＊德國公布ＣＰＩ，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊
　
　　數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季國內（區內）生產總值，年率升幅
料由５﹒９％收窄至２﹒７％；第四季國內生產總值經季節調整季率升幅料由０﹒６％擴大至
０﹒７％；１月消費者物價指數年率升幅料由８﹒４％收窄至８﹒１％。本港時間９：３０ａｍ
，中國公布２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升至５０﹒６；２月非製造業採購經理人
指數料由５４﹒４升至５４﹒８；２月綜合採購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布
２月財新製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至５０﹒８。本港時間９：００ｐｍ，德國公
布２月消費者物價指數，月率升幅料由１％收窄至０﹒５％，年率升幅料由８﹒７％收窄至
８﹒５％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業指數，料由４７﹒４升至４８

　　在本港，明日公布業績的公司有：百威亞太（０１８７６）、創科實業（００６６９）、蔚
來（０９８６６）等。
　　此外，明日百奧賽圖－Ｂ（０２３１５）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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