《再戰明天》中國公布製造業ＰＭＩ，百威亞太創科蔚來公布業績

《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布製造業ＰＭＩ，及百威亞太創科蔚來公布業績，料為

周三（１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間９：００ａｍ，即將上任的日本央行副總裁冰見野良

三和內田真一在國會參議院的確認聽證會上講話。



＊德國公布ＣＰＩ，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊



數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季國內（區內）生產總值，年率升幅

料由５﹒９％收窄至２﹒７％；第四季國內生產總值經季節調整季率升幅料由０﹒６％擴大至

０﹒７％；１月消費者物價指數年率升幅料由８﹒４％收窄至８﹒１％。本港時間９：３０ａｍ

，中國公布２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升至５０﹒６；２月非製造業採購經理人

指數料由５４﹒４升至５４﹒８；２月綜合採購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布

２月財新製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至５０﹒８。本港時間９：００ｐｍ，德國公

布２月消費者物價指數，月率升幅料由１％收窄至０﹒５％，年率升幅料由８﹒７％收窄至

８﹒５％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業指數，料由４７﹒４升至４８

。

在本港，明日公布業績的公司有：百威亞太（０１８７６）、創科實業（００６６９）、蔚

來（０９８６６）等。

此外，明日百奧賽圖－Ｂ（０２３１５）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

