【國安立法】英外相：國安法下自由受損，港府斥言論不實和偏頗

《經濟通通訊社２８日專訊》英國外相祈湛明在聯合國人權理事會會議上發言，指《香港國

安法》損害香港言論和集會自由。香港政府發言人今日表示，港府強烈不滿和堅決反對祁湛明近

日所發表的不實和偏頗言論。

祈湛明指，在港區國安法下，有獨立傳媒結束營運，香港言論及集會自由受侵蝕，發聲的人

，包括壹傳媒創辦人黎智英等被捕，呼籲香港及中國當局維護《中英聯合聲明》，落實人權理事

會報告的建議。

特區政府發言人直斥祁湛明的言論，純屬政治抹黑和歪曲事實，國家安全屬於中央事權，每

個國家都有責任和權利維護其國家安全。英國有大量國家安全法例，但相關政府官員仍繼續肆意

詆毀《香港國安法》，刻意漠視《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、

營商環境恢復的實況，顯然屬於出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，以及政治凌駕法律的卑劣

技倆。

發言人批評英國政府官員似乎倡議某種背景的人士不應因其違法行為和活動受到法律制裁，

此等同給予有關人士犯法特權，完全違反法治精神，著實令人震驚。

發言人又稱，自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可行

使監督特區政府工作的權利。特區政府強烈敦促英國政府立即停止不符合國際法和國際關係基本

準則的行為，並立即停止干涉香港特區的事務。（ｂｎ）（ｚｚ）

