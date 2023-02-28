【香港要聞】李家超：會適時檢討禁蒙面法，現階段不處理

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超宣布明日起（３月１日）取消口罩令，被問到

禁蒙面法的處理時，他指出，口罩令是防疫措施，與禁蒙面法是兩回事，當局會適時檢討禁蒙面

法。

另外，李家超指，副財政司司長正處理隔離設施的去留問題，會考慮將部分保存或以其他方

法處理，有決定後會再作公布。（ａｃ）



