【香港要聞】李家超：會適時檢討禁蒙面法，現階段不處理

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超宣布明日起（３月１日）取消口罩令，被問到
禁蒙面法的處理時，他指出，口罩令是防疫措施，與禁蒙面法是兩回事，當局會適時檢討禁蒙面
法。
另外，李家超指，副財政司司長正處理隔離設施的去留問題，會考慮將部分保存或以其他方
法處理，有決定後會再作公布。（ａｃ）
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消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
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