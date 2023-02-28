《經濟通通訊社２８日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年虧損擴大至３﹒６１億元（美元．下同），而去年同期虧損１﹒９５億元；每股基本虧損
４３美仙，不派末期息。
期內收入總額４﹒２６億元，升１９﹒７３％。研發開支３﹒８７億元，而２０２１年為
２﹒９９億元，集團指增長主要是因為擴展其創新腫瘤候選藥物的研發。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
28/02/2023 16:40
和黃醫藥（０００１３）去年虧損擴大至３﹒６億美元
《經濟通通訊社２８日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年虧損擴大至３﹒６１億元（美元．下同），而去年同期虧損１﹒９５億元；每股基本虧損
４３美仙，不派末期息。
期內收入總額４﹒２６億元，升１９﹒７３％。研發開支３﹒８７億元，而２０２１年為
２﹒９９億元，集團指增長主要是因為擴展其創新腫瘤候選藥物的研發。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
|中國故事28/02/2023
《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制 A股回暖 人幣造好
|財經熱話28/02/2023
【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈
|財經熱話28/02/2023
【月結－ＡＩ頭啖湯】AI概念選百度 內需揀海底撈李寧
|財經熱話28/02/2023
信義系盈利倒退股價急插 玻璃派息大減光能毛利率大跌 有貨點部署？
|國際動態28/02/2023
美國第一夫人預告拜登將競選連任，特朗普炮轟ESG
|國際動態28/02/2023
Meta將組建AI產品團隊，參與聊天機械人競爭
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰