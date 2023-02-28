和黃醫藥（０００１３）去年虧損擴大至３﹒６億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年虧損擴大至３﹒６１億元（美元．下同），而去年同期虧損１﹒９５億元；每股基本虧損

４３美仙，不派末期息。

期內收入總額４﹒２６億元，升１９﹒７３％。研發開支３﹒８７億元，而２０２１年為

２﹒９９億元，集團指增長主要是因為擴展其創新腫瘤候選藥物的研發。（ａｃ）



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