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即市新聞

28/02/2023 14:44

《小傳日記》中免投標仁川機場免稅店，現價博入２３０割禾青！

　　《小傳日記》據韓媒報道，中國中免（０１８８０）擬競投南韓仁川機場免稅店經營權。不
過，南韓免稅店業界就感到不安，驚由中免經營令外匯流走。
　　南韓免稅店業界嘅擔憂唔係無原因，不論由中國中免或者其他國家的企業進駐仁川機場，其
實都會造成外匯流走。從經營角度睇，機場免稅店根本就係獨市生意，而且客源來自全球各地，
總有商品啱心水，咁南韓又點會讓肥水流向別人田呢？
　　雖然資料舊啲，但都有一定參考作用。根據《世界免稅協會》（Ｄｕｔｙ　Ｆｒｅｅ　
Ｗｏｒｌｄ　Ｃｏｕｎｃｉｌ）喺２０１９年１０月，即新冠疫情大爆發前發表嘅報告，全球
２０１７年整體免稅及旅遊銷售，亞太地區就達到３６２億美金，佔咗全球４５％，其中南韓更
佔咗全球１８％，第二同第三位分別係中國同美國，第四同第五位就係英國同德國。呢個或者就
係中免有意競投仁川機場免稅店經營權嘅原因。
　　另外，舊年１０月都有報告指出，全球免稅零售市場規模喺２０２１年達到３３６﹒５１８
億美金，而且預期複合年增長率達到１０﹒６％，主要受惠機場、輪渡碼頭同航機上嘅銷售推動
。以銷售佔比計，香水及化妝品佔約三成，電子商品則佔逾１４％，亦即南韓免稅店及旅遊的香
水及化妝品銷售佔全球約１３﹒５％或４５﹒４３億美金。
　　中免中唔中到標，先決條件係南韓政府係咪有心放番俾南韓企業，其次就睇投標金額吸唔吸
引，另外，就算中標都要睇可以玩幾耐，即係年期幾長。至於中免股價，最近５個交易日跌到
２００銀好似支持力幾強，知道佢投標，尋日個成交額價彈都唔彈。不過，主動買入整體佔
６３％，過去１個月、２個月同６個月平均都有十幾億銀淨流入，要博，現價２００銀就可以入
，極其量１９５銀止蝕，萬一中標，可以２３０銀為首個割禾青目標。請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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