和電（００２１５）去年盈轉虧１﹒６億元，息５﹒２１仙

《經濟通通訊社２８日專訊》和電（００２１５）公布，截至２０２２年１２月３１日止全

年淨虧損１﹒５８億元，而上年同期純利４００萬元；每股基本虧損３﹒２８仙，派末期息

５﹒２１仙，按年持平。全年派息每股７﹒４９仙，２０２１年全年股息為每股２７﹒２９仙，

當中包括特別中期股息１９﹒８０仙。

和電稱，去年服務收益按年升１％至３２﹒７８億元，主要由於防疫措施及旅遊限制逐步放

寬，導致漫遊服務收益上升１４％。本地服務收益保持穩健，與去年大致相同。惟硬件及其他產

品收益下跌２５％至１６﹒０４億元，因此，集團總收益減少９％至４８﹒８２億元。另外，

ＥＢＩＴＤＡ下跌４％至１４﹒２億元。

截至２０２２年底，集團於香港及澳門的客戶總數與去年約３２０萬名比較，微升至約

３３０萬名；後繳淨ＡＲＰＵ與去年比較減少２％至１６８元，主要由於２０２２年上半年競爭

及經濟狀況欠佳帶來的壓力所致。然而，由於２０２２年下半年市場持續復甦，後繳淨ＡＲＰＵ

較上半年顯著改善。



＊２０２３中期業績或會考慮宣派特別股息＊



集團稱，將繼續派發與２０２０年相同水平的股息（即３﹒６１億元），直至股東應佔經常

性溢利超過３﹒６１億元為止，屆時股息派發將改為相當於股東應佔年度溢利的１００％。因此

，集團會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於２０２３年公布中期業績時決定盈餘現金的

用途，屆時或會考慮宣布派發特別股息。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

